Weil die öffentlichen Sitzmöbel in Geras beliebter Küchengartenallee durch Vandalismus zerstört sind, will die Stadtverwaltung Gera für Ersatz sorgen.

Gera. In der beliebten Küchengartenallee in Gera-Untermhaus macht sich die Stadt Gera nun an die Reparatur kaputter Bänke.

Sitzbänke in beliebter Allee in Gera werden erneuert

Spaziergänger und Passanten werden es längst bemerkt haben: In der Küchengartenallee sind zwei der dort aufgestellten Sitzbänke kaputt. Teilweise fehlen einzelne Holzplanken, teils ist die komplette Sitzfläche durch Vandalismus zerstört, das Rohrgestänge verbogen. Hinsetzen geht da schon lange nicht mehr.

Auch der Stadtverwaltung Gera sind die Schäden an den öffentlichen Sitzmöbeln bekannt. Sie möchte, dass Geraer und Gäste die beliebte Küchengartenallee wieder voll nutzen können und hat die Behebung der Schäden in Aussicht gestellt.

Auf Nachfrage heißt es aus dem Kommunikationsteam des Bereiches Oberbürgermeister: „Eine Reparatur ist auf Grund des hohen Schadens nicht mehr wirtschaftlich. Ein Angebot für die Ersatzbeschaffung liegt bereits vor“ und versprochen wird, noch in diesem Jahr mindestens eine der Bänke zu ersetzen.

Doch nicht nur für neue Sitzmöbel will die Stadt an dieser Stelle sorgen, auch an die Gestaltung der Scharrbereiche um die Bänke hat man gedacht. „Auch die Bereiche vor und unter den Bänken werden in Ordnung gebracht.“ Mit dem Ziel, Pfützenbildung auf der Erde zu verhindern, sollen im Zuge der Reparaturmaßnahme neue Natursteinpflasterflächen entstehen.