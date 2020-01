Gera. Geras Oberbürgermeister: „Wir investieren jetzt endlich von Jahresbeginn an in Schulen und Straßen.“

So früh wie lange nicht: Haushalt von Gera in Kraft

Es ist gelungen: Die Stadt Gera startet mit einem beschlossenen und von der Rechtsaufsicht gewürdigten Haushalt ins neue Jahr. Die Haushaltssatzung für 2020 ist am Freitag, 3. Januar, im Geraer Amtsblatt veröffentlicht worden und laut dieser Veröffentlichung mit dem 1. Januar in Kraft getreten.

„Gera kann optimistisch und aktiv ins neue Jahr starten“, erklärt Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) auf Nachfrage unserer Zeitung: „Wir haben einen vom Land genehmigten und gewürdigten Haushalt. Und das so früh wie seit Jahrzehnten nicht.“ Das, so der OB, sei auch deshalb wichtig, weil Gera seit vielen Jahren einen Investitionsstau vor sich herschiebe. „Wir investieren jetzt endlich von Jahresbeginn an in Schulen und Straßen.“

Die Haushaltssatzung und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes werden bis 24. Januar im Stadtservice H35 öffentlich ausgelegt.

Mit 34 Ja-Stimmen, zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen hatte der Stadtrat im November den Haushalt beschlossen.