So viel Geld zahlt Thüringen fürs neue Gefängnis in Zwickau

Thüringen hat bislang 25,3 Millionen Euro für die neue, gemeinsame Justizvollzugsanstalt in Zwickau an den Freistaat Sachsen überwiesen. Das teilte Infrastrukturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) auf eine Kleine Anfrage des Ostthüringer Landtagsabgeordneten Dirk Bergner (FDP) mit. Die gezahlten Gelder entfallen zum größten Teil auf Planungs- und Baukosten. Im Betrag sind aber auch 2,2 Millionen Euro Verwaltungskosten und 400.000 Euro für die Planung der späteren Erstausstattung enthalten. Die Summen sind aber erst der Anfang.

Das neue Gefängnis entsteht auf dem Gelände des früheren Reichsbahnausbesserungswerkes in Zwickau und soll 820 Haftplätze bieten. Auf Thüringen entfallen 370 Plätze, auf Sachsen 450. Nach diesem Schlüssel teilen sich die Kosten auf: Thüringen zahlt 45 Prozent der Gesamtsumme. Laut sächsischem Finanzministerium beträgt das Budget für das Gemeinschaftsvorhaben beider Länder 174 Millionen Euro, 24 Millionen Euro mehr als ursprünglich vereinbart. Auf Thüringen entfällt ein Anteil von gut 78 Millionen Euro.

Allerdings schließt Hoff nicht aus, dass es wegen der aktuellen Baupreissteigerungen und der hohen Konjunktur im Baubereich zu weiteren Kostensteigerungen kommt. „Eine valide Einschätzung der abschließenden Kostenhöhe ist daher derzeit noch nicht möglich“, teilt er deshalb in der kleinen Anfrage mit. Jedoch verweist er darauf, dass sich die ersten Vergabeergebnisse für den Neubau im Bereich der Kostenberechnung bewegten.

Die Sachsen gehen davon aus, dass der Bau Ende 2023 fertiggestellt wird. Die Baufeldfreimachung ist erfolgt. Nach der Fertigstellung der 1,3 Kilometer langen Gefängnismauer steht der Bau der Gebäude an. Die Inbetriebnahme solle voraussichtlich im ersten Quartal 2024 erfolgen, sagte Sabine Penkawa vom Finanzministerium Sachsen. Die neue Haftanstalt soll in Thüringen die Justizvollzugsanstalt Hohenleuben im Landkreis Greiz ablösen. In dem Ort engagiert sich der FDP-Landtagsabgeordnete Bergner als ehrenamtlicher Bürgermeister.