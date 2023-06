Sommerkonzert-Saison beginnt mit „Klezmer auf der Orgelbank“ in Frankenthal

Gera. Am Sonntag, 11. Juni, können die Besucher auch eine kleine Ausstellung mit Textilarbeiten erleben.

Mit „Klezmer auf der Orgelbank“ wird am Sonntag, dem 11. Juni, um 16 Uhr die Sommerkonzert-Saison in der Kirche in Frankenthal eröffnet. Alexander May spielt Klarinette, Frank Lehmann die Frankenthaler Konzert-Orgel. Zusammen präsentieren sie ein Programm, das von der französischen Romantik bis zum Klezmer reicht.

An diesem Sonntagnachmittag können Besucher außerdem um 16 Uhr eine kleine Ausstellung mit Textilarbeiten von Petra Otto aus Töppeln erleben.

Bei diesem Konzertsommer präsentieren die Veranstalter zur Hälfte klassische Orgelkonzerte, allerdings oft mit heiteren oder sogar skurrilen Programmen. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte für die Kirchgemeinde Gera-Frankenthal ist stets willkommen.