Sonderführungen zu den Ferien in Blankenhain

Blick in historische Klassenräume in der Alten Dorfschule im Deutschen Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

Blankenhain. Heimatforscher referiert zum Thema „Das Dorf an der Grenze“

Das Deutsche Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain lädt auch in der letzten Sommerferienwoche zu verschiedenen Veranstaltungen ein.

Am Dienstag, 15. August, stehen folgende Feriensonderführungen auf dem Programm: 10 bis 11 Uhr Alte Dorfschule. 11 bis 12 Uhr Bockwindmühle. 13.30 bis 14.30 Uhr Alte Dorfschule. 14.30 bis 15.30 Uhr Bockwindmühle. Am Donnerstag, 17. August, gibt es die Führungen 10 bis 12 Uhr und 13.30 bis 15.30 im Museumsbauernhof mit seinen interaktiven und kindgerechten Ausstellungen sowie den Wohnrauminszenierungen der ländlichen Lebensverhältnisse um 1940 und um 1980.

Vortrag von Joachim Krause

Am Sonntag, 27. August, steht der Vortrag von Joachim Krause im museumspädagogischen Zentrum zum Thema „Das Dorf an der Grenze“ auf dem Plan. Der Heimatforscher und langjährige Beauftragte der evangelischen Landeskirche für Naturwissenschaften gibt ab 14 Uhr einen Einblick in die Lebensverhältnisse eines Dorfes an der Grenze zwischen dem Herzogtum Sachsen-Altenburg und dem Königreich Sachsen vom Ende des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Veranstaltung kann zum regulären Eintrittspreis des Museums besucht werden.