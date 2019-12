Manuela Spindler ist Inhaberin der Kindertruhe auf der Sorge in Gera. Das Geschäft hat sie Ende November 2018 eröffnet.

Sorgen mit der Sorge in Gera

Kunden strömten am Sonnabend in die Gera Arcaden, um ungeliebte Weihnachtsgeschenke umzutauschen und Gutscheine einzulösen. Auf der Sorge ist kaum jemand zu finden. „Bei uns war noch niemand da“, sagte Renate Märkisch. Sie ist seit vielen Jahren Verkäuferin in Ilonas Modeparadies. „Unsere Kunden kaufen gleich die richtige Größe. Umtausche haben wir selten. Das ist nicht das Problem.“ Die Sorge müsse dringend belebt werden, damit die Einzelhändler überleben. Selbst bei Festen, das Höhlerfest ausgenommen, seien sie außen vor. „Ein Trauerspiel, dass nichts passiert.“

Versprechen noch nicht eingelöst Dem pflichtet Karl-Heinz Hockauf bei. Der Inhaber von Mode Korn nennt ein Beispiel. „Der Weihnachtsmarkt hörte in der Schloßstraße auf.“ Stammkunden halten dem Geschäft, das seit 1945 seinen Sitz auf der einst prachtvollen Einkaufsstraße hat, die Treue. „Sie schätzen Qualität zu bezahlbaren Preisen und kaufen sehr überlegt.“ Nach Hockaufs Erfahrungen werden die Gutscheine erst im nächsten Jahr in seinem Laden eingelöst. Auch die Inhaberin vom Modeexpress rechnet im Januar damit, wenn der Winterschlussverkauf beginnt. In ihrem Geschäft werde selten umgetauscht. Wütend macht Carmen Held, dass die Sorge vergessen wird. „Um vor meinem Geschäft einen Weihnachtsbaum aufzustellen dürfen, musste ich mehrmals in der Stadtverwaltung anrufen. Das kann nicht sein. Ich bedauere, dass der Oberbürgermeister sein Versprechen, etwas für die Sorge zu tun, bis heute nicht erfüllt hat. Sie war mal das Aushängeschild der Stadt.“ Ärgerlich verweist sie auf das ehemalige Hertie Kaufhaus, das verkommt. Mit Bedacht die Geschenke

ausgewählt „Die meisten meiner Kunden wollten keine Gutscheine verschenken“, sagte Manuela Spindler von der Kindertruhe. Großeltern und Eltern haben genau gewusst, was ihren Sprösslingen gefällt. Oberteile seien sehr gut gegangen. Mit dem Weihnachtsgeschäft sei sie sehr zufrieden gewesen. „Ich habe ja erst im November 2018 aufgemacht.“ Gleichfalls spürt die Unternehmerin, dass die Sorge für viele Einzelhändler ein Sorgenkind ist.