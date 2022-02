SOS-Kinderdorf erhält Spende von 5000 Euro

Gera. Helaba hilft karitativen Einrichtungen

Auch in diesem Jahr unterstützt die Helaba karitative Einrichtungen in ihren Kernregionen Hessen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen mit Spenden in Höhe von 60.000 Euro. Empfänger der Gelder ist unter anderem das SOS-Kinderdorf in Gera, das 5000 Euro erhielt. „Karitative Einrichtungen unterstützen unsere Gesellschaft dort, wo Menschen dringend Hilfe brauchen. Auf vielfältige Weise sind sie nah an den Hilfebedürftigen und sorgen sich um deren Nöte“, erläutert Frank Nickel, Mitglied des Vorstands der Helaba.

Die Spende der Helaba wird im Rahmen des Projekts „Familien stärken“ für niedrigschwellige Unterstützungsangebote genutzt, zum Beispiel für Nachhilfe, Kreativangebote für Familien oder digitale Unterstützungsformen für Familien in Not. „Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen stellen viele Familie vor große Herausforderungen“, erklärt Einrichtungsleiterin Katrin Berthold.