Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spannende Relikte sozialistischen Alltags

Mit Vorliebe beschäftigt sich Christoph Liepach mit Geras Baugeschichte. Nach zwei Büchern („Gera-Lusan“ und „Stadtbilderklärer Gera-Lusan“) über den Stadtteil, in dem er auch geboren wurde, erscheint jetzt eine Publikation, die sich Echtfoto-Postkarten mit Relikten sozialistischen Bauens in Gera widmet. Am Montag präsentierte der junge Mann, Jahrgang 1990 und Fotografie-Student an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, die Neuerscheinung im Stadtmuseum. Für „Gera ostmodern“ erhielt er im Rahmen der Kulturförderung der Stadt 2019 eine finanzielle Unterstützung.

Christoph Liepach dokumentiert Echtfoto-Postkarten aus der Zeit von 1950 bis in die 1980er-Jahre. Sie zeigen Gera als sozialistische Großstadt mit entsprechend geprägter, moderner Architektur. Da gibt es zum Beispiel eine Ansicht vom Café Rendezvous mit dem Interhotel im Hintergrund. Eine zeigt die Tanzbar des Nobelhotels, eine andere widmet sich dem Sonnenhof aus Innenhof-Perspektive. Abgelichtet wurden einst auch Wohnhäuser in der Straße der Völkerfreundschaft oder Bauten in der Straße der Republik. Fast alle Abbilder haben eines gemeinsam: Die fotografierten Gebäude, Ensembles und Kunstobjekte sind heute aus dem Stadtbild verschwunden. „Spannend an diesen Postkarten ist, dass nicht nur die Motive, sondern auch immer Nachrichten aus jener Zeit überliefert sind“, erklärt Christoph Liepach. Bei seinen Recherchen habe er häufig gemerkt, dass der Schreiber der Karte Bezug auf das vordere Motiv genommen hat.

Ben Kaden, Wissenschaftler aus Berlin, ergänzt Liepachs Sammlung von DDR-Fotopostkarten mit Texten, in denen er die Motive analysiert, Stadtentwicklungen hinterfragt oder sich den Karten-Notizen vielschichtig nähert. So beispielsweise erzählt eine Karte aus dem Jahr 1972 mit einem Ausschnitt der Interhotel-Tanzbar von einem Ausflug Bitterfelder Funktionäre nach Gera. Der Leser erfährt zudem Interessantes über Alltagskultur in der DDR und warum sich jene Postkarten so lange als Medium behaupteten.

Für seine Sammlung ist Christoph Liepach auf Flohmärkten oder bei E-Bay fündig geworden. Sorgsam präsentiert er die Zeitzeugnisse auf den Buchseiten: Der Leser kann das Abbild direkt als Postkarte wahrnehmen.

Christoph Liepach: „Gera ostmodern“ ist ab sofort im Servicecenter dieser Zeitung, im Stadtmuseum Gera, der Gera-Information sowie im Buchhandel erhältlich.