Spannende Theatererlebnisse in Gera und Altenburg

Das Thüringer Staatsballett von Theater Altenburg Gera präsentiert an diesem Wochenende in Gera die Premiere „Impulse“. Am Freitag, um 19.30 Uhr, und am Samstag, um 19.30 Uhr, steht das Stück im Großen Haus des Geraer Theaters auf dem Programm. Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 18.45 Uhr, gibt Dramaturgin Regina Genée dazu eine Einführung in den Tanzabend, der drei spektakuläre Choreografien vereint: „Zero“ setzt eine Vorstellung von Untergang und Neuanfang tänzerisch um. „Bolero“ interpretiert Liebe, Verlangen und Beziehungen auf humorvoll skurrile Weise. „Sync“ verleiht dem Bühnenraum neue Dimensionen und bringt die Körper mit einer Traverse in Einklang.

Figurentheater nach Ferdinand von Schirach in Gera

Am Freitag und Samstag, jeweils 19.30 Uhr, ist das spannende Figurentheater „Verbrechen“ im Puppentheater Gera zu sehen. Die Erzählungen „Grün“ und „Fähner“ schrieb der Bestsellerautor Ferdinand von Schirach, basierend auf authentischen Fällen seiner Berufspraxis. Der Strafverteidiger versucht im möglichen Täter den Menschen zu sehen, die Motive der Tat zu ergründen und zu verstehen. Als Figurentheater erzählt, werden seine Geschichten auf packende, berührende und erschütternde Weise lebendig.

Die Abenteuer von „Meisterdetektiv Kalle Blomquist" mit Danijel Gavrilovic als Kalle und Sebastian Schlicht als Anders/Tore sind am Wochenende in Altenburg zu erleben. Foto: Ronny Ristok

Nach einer Erzählung Franz Kafka ist die außergewöhnliche Kammeroper „In der Strafkolonie“ von Philip Glass entstanden. Sie hat am Sonntag, um 18 Uhr, Premiere in der Bühne am Park Gera. Bereits um 17.30 Uhr gibt Dramaturgin Jannike Schulte eine Einführung. Fünf Streicher, zwei Sänger und ein Tänzer interpretieren das Werk mit enormer Deutungsvielfalt. Ein Offizier beschreibt die Funktionsweise des Hinrichtungsapparats, der unvorstellbar grausam und inhuman ist. Während der Delinquent seine Hinrichtung erwartet, kennt er jedoch weder sein Urteil, noch die Art der Bestrafung.

Kinderbuchklassiker von Astrid Lindgren in Altenburg

In Altenburg hat Astrid Lindgrens beliebter Kinderbuchklassiker „Meisterdetektiv Kalle Blomquist“ (ab 8 Jahren) am Sonntag, um 16 Uhr, im Theaterzelt Premiere. Bühne und Kostüme kreieren eine fantasievolle Welt wie aus dem Comic-Heft mit knalligen Farben im Pop Art Design. Meisterdetektiv Kalle zeichnet sich durch seinen Witz, Mut und eine gesunde Portion Selbstbewusstsein aus. Seine Geschichte zeigt, wie auch in einer Kleinstadt allerhand Spannendes passieren kann, Freunde fest zusammenhalten und Kinder oftmals einen besseren Spürsinn und mehr Raffinesse haben als Erwachsene.

Konzert zu Sophie Mereau-Brentano in beiden Städten

Am Sonntag wird zum 5. Kammerkonzert um 11 Uhr im Logenhaus Altenburg sowie zum 276. Foyerkonzert um 16 Uhr im Konzertsaalfoyer des Theaters Gera der Dichterin Sophie Mereau-Brentano zu ihrem 250. Geburtstag gedacht. In der literarisch-musikalischen Veranstaltung liest Schauspielerin Vanessa Rose Gedichte und Tagebuchtexte. Claudia Müller (Mezzosopran), Kathrin Osten (Flöte) und Thomas Wicklein (Klavier) werden Vertonungen und Miniaturen von Ludwig van Beethoven, Carl Friedrich Zelter und Olav Kröger aufführen.