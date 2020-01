Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spaß mit Kompass und Wasserspritze

Gera-AgaZeitiges Aufstehen war am Samstag für 400 Mädchen und Jungen angesagt. Bereits um 8 Uhr fiel der Startschuss für das traditionelle Geländespiel der Thüringer Jugendfeuerwehren in Gera-Aga. 60 Mannschaften – so viele wie nie zuvor – steuerten zehn Stationen innerhalb einer zehn-Kilometer-Runde an. Wissen, Geschicklichkeit, Reaktionsvermögen und Teamgeist waren dabei gefragt. Natürlich kam auch der Spaß nicht zu kurz.„Für die Geraer Kinder ist dieses Geländespiel neben dem Zeltlager im Sommer der Höhepunkt im Jahr. Die meisten trainieren im Vorfeld., um für die Aufgaben gut gewappnet zu sein“, berichtete Martin Kuhn von der Stadtjugendfeuerwehr. Als Jugendfeuerwehrwart ging er zugleich selbst mit einem Team von Gera-Aga in den Wettbewerb. Erste Herausforderung für seine Mannschaft: eine durch einen Kasten rollende Nuss mit einem Hammer treffen und zerschlagen. „Ihr müsst Reaktionsfreudigkeit und Treffsicherheit zeigen. Willkommen in der analogen Welt, es wird nicht einfach.“, stimmte Dirk Kortus, Wehrführer bei der Feuerwehr Gera-Mitte die jungen Leute ein und reichte ihnen nach einigen Fehlversuchen einen großen Holzhammer. „Vielleicht könnte ihr zu Hause auf dem Küchentisch noch einmal üben“, meinte schmunzelnd der Stationenbetreuer.Reaktionsschnelligkeit und Zielgenauigkeit waren an dieser Station von der Mannschaft aus Gera-Aga gefragt: Hier rollt eine Nuss durch den Kasten auf die Tischplatte und soll mit dem Hammer getroffen werden. Christiane KneiselWeiter ging es zu den nächsten Herausforderungen. Die Teilnehmer mussten Rettungsknoten binden, sollten mit der Wasserspritze zielsicher Dosen von einem Tisch fegen. Es galt Feuerwehr-Gerätschaften zu ertasten, mit einer Trage einen Hindernisparcours zu durchlaufen, feuerwehrtypische Begriffe mittels Activity-Spiel zu erraten und eine Karte einzunorden. Mitglieder der Freiwilligen und Berufsfeuerwehr, von THW, ASB und Polizei mit dem Bürgerbeamten betreuten die Stationen und sorgten für einen reibungslosen Ablauf des Tages. „Ohne das Zusammenwirken der Hilfsorganisationen und ohne die Unterstützung der hauptamtlichen Kräfte wäre dieses Geländespiel nicht möglich. Insofern sind wir sehr froh und dankbar über diese Kooperation“, so Martin Kuhn.Am Ende siegte in der Gruppe A (6 bis 14 Jahre) die Mannschaft von Gera-Mitte 1 vor der ASJ-Gera und dem Team aus Gera-Aga. In der Gruppe B (14 bis 18 Jahre) durften sich das Team aus Altkirchen über Platz 1, das von ASJ Gera über Platz 2 und aus Schleiz über Platz 3 freuen. Grund zur Freude gibt es bei den Geraer Jugendfeuerwehren aber sowieso: „Die Stadt braucht sich momentan um diesen Nachwuchs keine Gedanken zu machen. Vor wenigen Tagen haben wir die 100-Mitglieder-Marke gebrochen“, berichtete Martin Kuhn. Mit Aga, Langenberg, Mitte, Liebschwitz, Frankenthal und Thränitz gibt es derzeit sechs Jugendfeuerwehren in Gera. Eine weitere befindet sich in Söllmnitz gerade im Aufbau.