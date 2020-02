Gera. Die SPD Gera und der Landesvorsitzende Wolfgang Tiefensee haben am Mittwoch in Lusan zum Meinungsaustausch geladen. Dazu gab es Roster vom Grill.

SPD Gera und Landesvorsitzender laden zum Meinungsaustausch

Obwohl die Folgen des politischen Bebens in Erfurt auch am Mittwochvormittag für Schlagzeilen sorgen, sei das nicht das einzige Thema der Geraer gewesen, beim Angrillen mit der SPD Gera und ihrem Landesvorsitzenden Wolfgang Tiefensee in Lusan in der Zeulsdorfer Straße. „Wir haben über ganz unterschiedliche Sachen gesprochen“, sagt der SPD-Chef. „Hier war ein Firmenvertreter der mich als Aufsichtsratsvorsitzender der Landesentwicklungsgesellschaft angesprochen hat, wir haben über geschlossene Geschäfte in der Innenstadt und wie man sie besser beleben kann geredet, über die Erhaltung des Waldes und den Kampf gegen den Borkenkäfer und über den Regen“, sagt er. Letzterer sei ja gut für den Wald, aber auch dafür verantwortlich, dass die über 50 Roster auf dem Gas-Grill bei der Veranstaltung im Nassen gewendet werden müssen.

Um den Info-Stand stehen neben SPD-Politikern und Gewerkschaftsmitgliedern auch einige Lusaner. Ein Treffen unter Freunden. Das Thema, zumindest im Augenblick: Wie geht es weiter nach der Absage der früheren CDU-Ministerin Christiane Lieberknecht? Welche Rolle spielt dabei die SPD? „Das Thema heute ist Erfurt“, sagt auch Ulrich Wöllner, Gewerkschaftsmitglied von Verdi. Der SPD-Chef hält sich indes bedeckt: „Wie es in Erfurt weiter geht, das werden wir sehen“, sagt er.

„Im Gunde ist immer Wahlkampf“

Maik Gerstner (SPD) sorgt auf dem Rost für den Nachschub. Er ist Mitarbeiter der SPD-Bundestagsabgeordneten Elisabeth Kaiser, die eigentlich auch zur Veranstaltung kommen wollte, aber kurzfristig abgesagt habe. „Im Grunde ist immer Wahlkampf“, sagt er. Auch wenn die Veranstaltung in Lusan auch im Kontext von möglichen Neuwahlen damit in erster Linie nichts zu tun habe. Seit 2017 gebe es das Format, heißt es. Es habe schon über 100 Mal stattgefunden.

Wolfgang Tiefensee bekräftigt: „Ich bin sehr oft in Gera und es liegt mir am Herzen, dass es mit der Stadt weitergeht.“ Seinen Zweitwohnsitz habe er dennoch nicht mehr in der Otto-Dix-Stadt. „Ich bin nicht mehr Landtagsabgeordneter und habe in diesem Zuge Anfang des Jahres meine Wohnung abgegeben“, sagt er.