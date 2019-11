Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spende für die Musikspezialklassen des Rutheneums seit 1608

Zum Konzert der Veranstaltungsreihe „Rutheneum in Concert“ erhielt das Goethe-Gymnasium/Rutheneum seit 1608 eine Spende der Volksbank Gera Jena Rudolstadt. Regionaldirektorin für Marktgeschäfte in Gera, Stefanie Bärthel, und Marktvorstand im Bereich Gera, Torsten Narr, überreichten einen Scheck in Höhe von 1000 Euro für die weitere musikalische Arbeit der Spezialklassen, informiert Ralf Runge, Lehrer des Gymnasiums.

Aus ganz Thüringen erhalten seit 1989 junge Talente ab Klasse 9 eine musikalische Ausbildung parallel zum Abitur. Von dem künstlerischen Niveau der Einrichtung können sich Interessierte in der nächsten Zeit zu mehreren Anlässen überzeugen. Am 8. Dezember findet im Theater das erste Weihnachtskonzert der Schule statt. Eine Woche später, am 14. Dezember, öffnet die Schule ihre Türen zum „Tag der offenen Tür“, um am darauf folgenden Sonntag, dem 15. Dezember, ein zweites Weihnachtskonzert in der Johanniskirche darzubieten.