Die Erzieherin im ersten Lehrjahr Vanessa Senf (li.) hat am Bildungszentrum für medizinische Heilberufe in Gera eine Spendenaktion initiiert. .

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spenden für todkranke Kinder in Gera übergeben

Die Erzieherin im ersten Lehrjahr Vanessa Senf hat am Bildungszentrum für medizinische Heilberufe eine Spendenaktion zugunsten des Kinderhospiz’ Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz initiiert. Die Resonanz der etwa 300 Mitschüler und des Kollegiums war überwältigend. Knapp über 1700 Euro sind in den vier versiegelten Spendenboxen gelandet und konnten von ihr, dem stellvertretenden Schulleiter Tobias Dietz an Kinderhospiz-Botschafter Lutz Schulz (v.li.) übergeben werden. Der hatte am Donnerstag (06.02.2020) gleich doppelten Grund zur Freude. Die Geraer Niederlassung von Iseo Deutschland hatte zur „Lange Nacht der Wirtschaftslöwen“ für die Einrichtung gesammelt und zusammen mit den Mitarbeitern 650 Euro gespendet.