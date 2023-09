Spenden, Schnitzen, Probefahren - Kurz notiert aus Gera und Umgebung

2022 begannen sieben Kettensägen-Künstler mit dem Schnitzen in Münchenbernsdorf. „Das letzte Abendmahl“ von Leonardo da Vinci in Lebensgröße wird am Wochenende aus Eichenholz weiter geschnitzt.

Veranstaltungen, gesperrte Rutsche und Sammelstart für eine Orgel.

Rutschturm auf Spielplatz in der Eiselstraße in Gera-Lusan gesperrt

Am vorigen Dienstag musste der über 20 Jahre alte Sechs-Eck-Rutschenturm auf dem städtischen Spielplatz in der Eiselstraße der Nutzung entzogen werden.

Grund hierfür sind laut Stadtverwaltung Faulstellen an den Standpfosten des Spielelements, durch die das Spielgerät den Sicherheitsanforderungen nicht mehr genügt. Daher sei die Sperrung unumgänglich.

Alle Nutzerinnen und Nutzer des Spielplatzes werden gebeten, die Absperrung zu beachten. Wann und wie das Gerät ersetzt werden kann, müsse nun geprüft werden, heißt es aus dem Rathaus.

Fast 90 Gäste spenden 520 Euro für die Orgel von Münchenbernsdorf

Einen guten Start erlebte laut Organist Ronny Schwalbe die Spendenaktion „Orgel 1907“ für das Instrument der Stadtkirche Münchenbernsdorf. Knapp 90 Leute erlebten das Auftaktkonzert am Mittwoch und spendeten 520 Euro. Das nächste Benefizkonzert ist für den 29. Oktober, 16.07 Uhr geplant.

E-Bike mit ABS-Bremse und Probefahrt mit dem Tesla: Mobile Day auf dem Hofwiesenparkplatz in Gera

21 Aussteller sind am Samstag zum „Mobile Day“ auf dem Parkplatz am Hofwiesenpark vertreten. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer der KFZ-Innung Ostthüringen, Stefan Haase, wird Projektleiter Thomas Scheidt von der Raatz Marketing GmbH die Veranstaltung um 10 Uhr eröffnen.

Themenschwerpunkte der Schau sollen unter anderem aktuelle Angebote aus den Bereichen Fahrzeuge mit Verbrenner-, Hybrid- oder Elektroantrieb, Reisemobile, Wohnwagen, Motorräder und Fahrräder werden. Auf rund 13.000 Quadratmeter werden die Exponate bis 17 Uhr den Besuchern präsentiert. Der Eintritt zum Mobile Day ist kostenlos.

Neben viel Information und Sehenswertem, zum Beispiel zu den Themen Ladetechnik, und allgemeine Hinweise zum Fahren mit Elektrofahrzeugen, kann der Besucher auch E-Bikes mit einer ABS-Bremse einmal live ausprobieren. Daneben zeigt einer der Aussteller den 1020 PS starken Tesla Model S Plaid mit Elektroantrieb. Mit diesem und anderen Modellen des Elektroauto-Pioniers Tesla sind auch Probefahrten möglich. Wer gerne automobiltechnisch in die Zeit der Verbrennungsmotoren zurückschauen möchte, für den bietet ein Aussteller auch US-Fahrzeuge an. Wer sein Auto auch zum Übernachten auf Reisen nutzen möchte, dem stellt Leo Honatzis sein „Hardtent“ live vor.

Für junge Besucher gibt es in diesem Jahr eine Kinderanimation. Hier kann unter Aufsicht gemalt und gebastelt werden. Durch das Programm führt Moderator Uwe Kelm. Die Versorgung mit Speisen und Getränken ist gesichert.

Da Vincis letztes Abendmahl wird weiter geschnitzt

Zum zweiten Schnitz- und Hoffest lädt Christian Seliger in sein Weihnachtsbaum-Land in Münchenbernsdorf, Jenaer Straße, ein. Am 23. und 24. September, jeweils von 9 bis 20 Uhr, dreht sich alles um da Vincis letztes Abendmahl. „Sieben der besten Kettensägenkünstler aus fünf Ländern schnitzen weiter“, sagt der 56-Jährige. Je zwei Schnitzer aus Ecuador und Holland sowie je einer aus Argentinien, Russland und Florian Lindner aus Deutschland, er ist in Königsee-Rottenbach zu Hause, werden sechs weitere Apostel schnitzen. Voriges Jahr waren Jesus und die ersten sechs Apostel rechts und links von ihm fertiggestellt worden. Die neuen Eichenstämme hat Christian Seliger am Donnerstag mit dem Radlader platziert. Der siebente Schnitzer, so seine Idee, soll Leonardo da Vinci in Holz verewigen. „Das schwierigste ist, die hitzige Debatte der Figuren darzustellen“, so Seliger. Geplant ist, das Werk am letzten Septemberwochenende 2024 mit Tisch und Überdachung zu vollenden.

Die Besucher erwartet am kommenden Wochenende auch ein Markt mit zwölf Händlern. Außerdem ist am Sonnabend, 17 Uhr, ein Gottesdienst vorgesehen. Kinder bis sechs Jahre haben an beiden Tagen freien Eintritt.