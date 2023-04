Spendenaufruf fürs Tor zur Weidaer Osterburg geht durch die Decke

Der Förderverein will das Eingangstor zur Osterburg sanieren und sammelt dafür Spenden

Weida. Der Weidaer Förderverein „Freunde der Osterburg“ sammelt in kurzer Zeit fast das Doppelte der erhofften Summe. Bis 30. April läuft das Crowdfunding-Projekt noch.

Der Spendenaufruf ist nur wenige Tage alt, da ist das ursprüngliche Spendenziel nicht nur erreicht, sondern bereits nahezu verdoppelt worden. 500 Euro wollte der Förderverein „Freunde der Osterburg“ über die Online-Spendenplattform „Gera Crowd“ durch sogenannte Schwarmfinanzierung (Crowdfunding) bis Ende des Monats für die Sanierung des Eingangsportals zur Weidaer Burg sammeln. Nach dem Start am 14. April sind inzwischen durch bislang 24 Unterstützer bereits 900 Euro zusammengekommen. Und der Aufruf kann auch weiterhin unterstützt werden.

Bereits im Mai 2022 hatte der engagierte Förderverein beschlossen das Tor am Haupteingang zur Osterburg instand setzen zu lassen. In Gesprächen mit der Stadt Weida, der Denkmalbehörde im Landratsamt sowie Fachfirmen stellte sich heraus, dass vor dem Tor das Eingangsportals aus Sandstein und Mauerwerk saniert werden muss. Die Gesamtkosten von 23.000 Euro würden aber bei Weitem die finanziellen Möglichkeiten des Vereins übersteigen, heißt es in einer Mitteilung. Zwischenzeitlich gab es die freudige Botschaft, dass ein beantragter Zuschuss aus Lottomitteln des Landes bewilligt wurde. Dennoch bleiben 18.000 Euro, die der Verein aufbringen müsse und wolle. Hierfür hofft man auf möglichst breite Unterstützung über die „Gera Crowd“, das Crowdfunding-Portal der Energieversorgung Gera (EGG). Das Unternehmen bezuschusst seinerseits bis zu einem gewissen Umfang Spenden ab einer Höhe von zehn Euro.

Bei der Sanierung soll das Hauptaugenmerk auf dem Torbogen aus Sandstein und den Stützpfeilern liegen. Die bestehenden Torflügel bleiben zunächst unberührt. Lediglich die Verankerung soll neu hergestellt werden, wobei historische Bausubstanz erhalten bleiben muss. Der Sandstein soll gereinigt und gesichert, Fehlstellen ergänzt und repariert werden. Eine neue Verankerung für die Torflügel ist notwendig und soll hergestellt werden. Auch ist die Abdeckung des Torbogens vorgesehen.