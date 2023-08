Sperrung und Umleitung: Straßenarbeiten am Geraer Elsterdamm geplant

Gera. Vom 8. bis 11. September soll übers Wochenende ein Fahrbahnabschnitt stadteinwärts saniert werden – mit einigen Einschränkungen für den Verkehr.

Zwischen 8. und 11. September kommt es zu einer Vollsperrung der Straße Elsterdamm stadteinwärts ab der Kreuzung Am Fuhrpark bis hinter die Kreuzung Heinrichsbrücke/ Heinrichsstraße. Das teilte am Dienstag die Geraer Stadtverwaltung mit. Demnach werden zwischen Freitag, 8. September, 16 Uhr und planmäßig Montag, 11. September, 5 Uhr Sanierungsarbeiten an den nördlichen Fahrspuren des Elsterdamms in Richtung Dammstraße stadteinwärts durchgeführt. „Es erfolgt eine Erneuerung des stark verschlissenen Straßenbelages“, erklärt die Stadt.

Die Umleitung erfolgt ab der Vogtlandstraße über den Stadtring Süd-Ost und die Straße des Bergmanns an der Baustelle vorbei. Die Straße des Friedens ist für diesen Zeitraum nur über die stadtauswärtige Richtung der Straße Am Sommerbad zu erreichen. Die Heinrichsstraße kann für den genannten Zeitraum nur über Tal- und Hainstraße befahren werden.

Auf die geänderte Verkehrsführung soll der Fahrverkehr frühzeitig mittels entsprechender Beschilderung hingewiesen werden. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Um die Störungen im Fahrverkehr gering zu halten, werden die Sanierungsarbeiten mit Genehmigungen der Behörden von der Firma Strabag am Wochenende ausgeführt. Sollten die Arbeiten witterungsbedingt an dem geplanten Wochenende nicht möglich sein, sollen sie kurzfristig auf ein nächst mögliches Wochenende verschoben werden, erklärt die Geraer Stadtverwaltung.