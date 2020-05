Gera. Die Absperrungen an den Spielplätzen in Gera werden so schnell wie möglich entfernt. Sportstätten könnten auf Antrag der Vereine unter strengen Auflagen wieder genutzt werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spielplätze in Gera ab sofort wieder nutzbar

Die Spielplätze in Gera können ab sofort wieder genutzt werden. Über diese und weitere Lockerungen im Zusammenhang mit der neuen Verordnung des Landes informierte die Stadt Gera am Montagnachmittag. Bereits am Sonntag wurden die Bauzäune des Spielplatzes im Hofwiesenpark entfernt, auch die anderen Absperrungen sollten schnellstmöglich entfernt werden, so die Stadt. Die Stadt verweist auf bestehende Abstands- und Hygieneregeln, die auch auf Spielplätzen eingehalten werden müssen.

Auch werde der Individualsport im Freien wieder ermöglicht, bei dem die Kontaktbeschränkungen und der Mindestabstand eingehalten werden können. Vereine, die ihren Trainingsbetrieb wieder aufnehmen wollen, müssen bei der Abteilung Sport der Stadtverwaltung formlos einen Antrag auf Öffnung der Anlage für Individualsport stellen. (zum Beispiel per E-Mail an sport@gera.de oder per Post: Kornmarkt 12, 07545 Gera).

Dabei gelten strenge Auflagen, deren Einhaltung die Vereine durch Ausnahmeregelung sicherstellen und ihre Mitglieder entsprechend belehren müssten. Unter anderem gehören dazu der Ausschluss von Teilnehmern mit jeglichen Erkältungssymptomen, außerdem dürfe das Training nur allein oder in Zweiergruppen stattfinden, Trainer oder Übungsleiter dürften unter Einhaltung der Abstandsregeln zusätzlich dabei sein. Alle Regelungen unter https://unser.gera.de/corona/