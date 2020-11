Spitzenazubis des Jahrgangs 2020 in Gera gewürdigt

Am Freitagnachmittag (13. 11. 2020) wurden im Bildungszentrum der IHK Ostthüringen in Gera die besten Auszubildenden (Bund, Land und Ostthüringen) des Abschlussjahrganges 2019/2020 in den gewerblichen Berufen von IHK-Präsident Ralf-Uwe Bauer ausgezeichnet. Von den 16 jungen Frauen und Männern haben drei sogar den Bundessieg errungen. Das sind Florian Klöppel, Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice aus Gera (links) und Christopher Horack aus Hermsdorf sowie die nicht anwesende Sattlerin Jasmin Hartenstein.