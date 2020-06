Sprengung am Dienstagvormittag in Bad Klosterlausnitz

Sprengung am Dienstagvormittag in Bad Klosterlausnitz

In der ehemaligen Luft-Muna in Bad Klosterlausnitz ist erneut nicht transportfähige Munition gefunden worden. Hierbei handelt es sich um Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg, diese müssen vor Ort gesprengt werden, heißt es.

Der Spreng-Ort liegt östlich des Gewerbegebietes und nördlich der Bundesautobahn 4. Hierzu sei die Einrichtung eines 500-Meter-Sicherheitsbereiches erforderlich. Benachbarte Ortschaften und Unternehmen im Gewerbe- und Industriepark sind nicht betroffen.

Für die Sprengung wird am Dienstag ab 10 Uhr eine Absperrung eingerichtet. Die Munition müsse in mehreren Einzelsprengungen in der Zeit von 11 Uhr bis circa 11.30 Uhr vernichtet werden. Das Betreten des Spreng-Areals ist strengstens verboten, die Ordnungsbehörde der Gemeinde Bad Klosterlausnitz kontrolliert das Gebiet. In den vergangenen Wochen hätte die Räumfirma mehrmals kurzzeitig ihre Arbeiten einstellen müssen, da sich Personen unerlaubt im Sicherheitsbereich befanden.