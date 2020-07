Gera. Oberbürgermeister von Gera in SRH Aufsichtsrat der SRH berufen.

SRH beruft Julian Vonarb in den Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der SRH Holding hat Julian Vonarb als neues Mitglied berufen. Er folgt auf Viola Hahn, deren Amtszeit im Aufsichtsgremium des Heidelberger Bildungs- und Gesundheitsunternehmens in diesem Jahr endete.

Julian Vonarb (parteilos) ist seit 1. Juli 2018 Oberbürgermeister von Gera. Der 48-jährige Bankkaufmann und Diplom-Betriebswirt (FH) war 20 Jahre bei der Commerzbank AG in Frankfurt/Main tätig, bevor er sich als Unternehmensberater selbstständig machte. Geboren und aufgewachsen ist er in Freiburg im Breisgau. Der Aufsichtsrat dankt Viola Hahn für die konstruktive Zusammenarbeit während ihrer achtjährigen Mitgliedschaft. Im Hochschulrat der SRH Hochschule für Gesundheit setzt sich Viola Hahn weiterhin für die Entwicklung der Hochschule ein.

„Wir freuen uns über die Bereitschaft des Oberbürgermeisters, sich im Aufsichtsrat der SRH zu engagieren. Gera ist für uns ein bedeutender Standort und wir werden mit unseren Angeboten weiterhin zur Attraktivität der Stadt beitragen“, sagte der Vorstandsvorsitzende der SRH, Christof Hettich. Für Oberbürgermeister Julian Vonarb ist die SRH ein wichtiger Partner: „Die SRH ist ein bundesweit tätiges und respektiertes Unternehmen mit viel Potenzial und einem überzeugenden Strategieansatz als nachhaltiges Stiftungsunternehmen.“

Gera und der Region bietet die SRH Bildungs- und Gesundheitsdienstleistungen: Sie betreibt das SRH Wald-Klinikum Gera, ein Krankenhaus der Maximalversorgung mit 947 Betten und rund 2000 Mitarbeitern, sowie zahlreiche Medizinische Versorgungszentren. An der SRH Hochschule für Gesundheit mit sechs weiteren Studienorten in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind derzeit 1300 Studierende in 18 Bachelor- und Masterstudiengängen eingeschrieben.