SRH Wald-Klinikum Gera: Schmuckstein statt Familienfest

Gera. 100-jähriges Jubiläum des Geraer Wald-Klinikums nur in kleinem Rahmen gewürdigt.

Aus dem geplanten Jubiläumsjahr ist ein Festakt in sehr kleinem Rahmen geworden. Mehrere Veranstaltungen sollte es über das ganze Jahr zum 100-jährigen Geburtstag des Wald-Klinikums geben. Coronabedingt mussten die Pläne jedoch gestrichen werden. Um das Jubiläum aber nicht einfach so ausfallen zu lassen, wurde am Dienstag ein neuer Schmuckstein im Neubau eingeweiht.