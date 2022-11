Staatsballett mit Uraufführung im Theater Altenburg Gera

Theatertipps vom 2. bis 4. Dezember 2022 in Gera und Altenburg

Gera

Werden, Sein und Vergänglichkeit des Menschen im Spiegel seiner Umwelt stehen im Fokus von Ballettdirektorin Silvana Schröders Uraufführung „Corpus“. Ihr zeitgenössisches Ballett, das am Freitag, 2. Dezember, 19.30 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember, 14.30 Uhr im Großen Haus Gera zu erleben ist, erzählt in assoziativen Bildern die Geschichte eines Individuums von der Geburt bis zum Ende.

Seit Jahrzehnten begeistert Otfried Preußlers Kinderbuchklassiker „Die kleine Hexe“ schon Generationen von Kindern. Die Geschichte ist am Samstag und am Sonntag jeweils 15 Uhr im Puppentheater Gera zu erleben. Geeignet für Kinder ab sechs Jahre.

Opernchöre von A wie Aida bis Z wie Zar und Zimmermann gibt es zu hören, wenn der Opernchor des Theaters Altenburg Gera in seinem Programm „Chorissimo!“ am 3. Dezember, 19.30 Uhr, im Konzertsaal Gera zur Höchstform aufläuft. Chorarrangements aus Musical, Pop und Italo-Schlager fehlen dabei ebenso wenig wie die stimmkräftige Verstärkung durch den Philharmonischen Chor Gera.

Kleine und große Zuschauer können sich am Sonntag, ab 17 Uhr mit märchenhaften, klangvollen oder witzigen rund 30-minütigen Darbietungen im Puppentheater überraschen lassen. Der Eintritt ist frei. Spenden werden in diesem Jahr für den Geraer Kinderschutzverein „Schlupfwinkel“ gesammelt.

Altenburg

Ostwärts zu unseren tschechischen Nachbarn schaut das Philharmonische Orchester Altenburg Gera auch im 4. Philharmonischen Konzert heute, 2. Dezember, 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg. Nicht nur Musik der berühmten Komponisten des 19. Jahrhunderts Antonín Dvořák und Bedřich Smetana werden unter dem Dirigat von Norbert Baxa, Chefdirigent des J. K. Tyl Theaters Pilsen (Tschechien) gespielt, sondern ebenso des für die musikalische Moderne stehenden Leoš Janáček, Bohuslav Martinů und dessen Schülerin Vítězslava Kaprálová. Als Solisten begrüßt das Theater Milan Al-Ashhab an der Violine und Karel Dohnal an der Klarinette. Eine Einführung findet 18:45 Uhr im Theaterzelt statt.

Am Samstag, 20 Uhr packen das Paul-Gustavus-Haus in Altenburg und das Schauspielensemble des Theaters Altenburg Gera die Koffer und erkunden mit ihrem gemeinsamen Format „Pauls fulminante Weltreise“ Kultur, Kulinarik und das Nachtleben anderer Länder. In dieser Ausgabe geht es nach Schweden. Tickets gibt es im Paul-Gustavus-Haus.

Ganz um die tschechischen Meister Antonín Dvořák und Bohuslav Martinů sowie S. Bodorvà und Erwin Schulhoff geht es im 4. Kammerkonzert am Sonntag, 11 Uhr im Theaterzelt Altenburg.

„Noch einen Augenblick“ ist eine gefühlvolle Komödie, die am Sonntag, 18 Uhr Premiere feiert. Sie setzt sich mit Trauer, Neubeginn und der großen Liebe auseinandersetzt. Autor Fabrice Roger-Lacan lässt in seinem Stück eine Frau von ganz unterschiedlichen Männern umworben werden.

Infos und Karten an den Theaterkassen, telefonisch 0365 8279105 (Gera) bzw. 03447 585160 (Altenburg) sowie online: www.theater-altenburg-gera.de