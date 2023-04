Übergabe des Neugliederungsbescheids durch Thüringens Staatssekretärin für Inneres und Kommunales, Katharina Schenk (SPD) an Bürgermeister Oliver Voigt (links) und den Ortsteilbürgermeister von Hartmannsdorf, Stefan Jäger.

Staatssekretärin übergibt in Bad Köstritz Bescheid für Neugliederung

Bad Köstritz. Bad Köstritz wächst um 344 Einwohner

Thüringens Staatssekretärin für Inneres und Kommunales Katharina Schenk (SPD) überreichte am 31. März unter Teilnahme der Stadträte und Ortsteilbürgermeister den Neugliederungsbescheid für die Einbindung der Gemeinde Hartmannsdorf in die Stadt Bad Köstritz in Höhe von 744.600 Euro.

„Die Stadt Bad Köstritz wächst somit um 344 Einwohner und zeigt, dass man gemeinsam stärker werden kann“, so die Staatssekretärin.

Vorteile für beide

„Es ist ein Zusammengehen auf Augenhöhe und sowohl eine vernünftige und letztendlich auch glückliche Entscheidung. Der finanzielle Spielraum bei Hartmannsdorf war begrenzt und größere Investitionen nicht zu stemmen. Aber auch unsere Stadt hat größere finanzielle Probleme, durch die Coronazeit, den Ukrainekrieg und den damit verbundenen Preissteigerungen bei Rohstoffen und Energie und der hohen Inflation sowie der deutlichen Reduzierung der Gewerbesteuereinnahmen“, betont Bürgermeister Oliver Voigt.

„Wir können uns glücklich schätzen den Schritt mit Hartmannsdorf gegangen zu sein. Mit Hartmannsdorf wächst unsere Stadt um zehn Prozent bei den Einwohnern und um zwanzig Prozent in der Fläche, die Gemeinde war schuldenfrei und rettet mit der Eingliederungsprämie nun auch unsere neue gemeinsame Stadt. Der aktuelle Haushalt kann nur dank dieser Prämie ausgeglichen werden.“, sagt der Bürgermeister.

Auch der ehemalige Bürgermeister von Hartmannsdorf, Stefan Jäger freut sich über den Zusammenschluss. „ Es war für unsere Gemeinde ein sehr langer Weg, aber jetzt sind wir sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben“, sagt der jetzige Ortsteilbürgermeister. Gemeinsam zeigen sich Schenk, Oliver und Jäger mit einem extra dafür gestalteten Ortsschild „Gemeinsame Zukunft“. Dieses Schild und das ehemalige Ortsschild von Hartmannsdorf werden ihren Platz im Feuerwehrhaus und der Hartmannsdorfer Kirchgemeinde finden.