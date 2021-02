Stadt Gera lehnt Windpark in Aga ab

Abgelehnt hat die Stadt Gera den Antrag zum Bau und zum Betrieb von Windenergieanlagen in Gera-Aga. Diese Entscheidung zum entsprechenden Antrag der Tevaro GmbH hatte die Stadtverwaltung nun im Amtsblatt veröffentlicht. Demnach waren für Großaga sechs Windräder mit 91 Metern Nabenhöhe und 117 Metern Rotordurchmesser sowie einer Nennleistung von 3,3 Megawatt beantragt worden.Für den Ablehnungs-Bescheid vom 8. Januar läuft noch die Monatsfrist für Widersprüche, wie aus derBekanntmachung hervorgeht. „Es gibt noch keinen Widerspruch gegen den Bescheid“, hatte die Stadt Ende Januar auf Nachfrage mitgeteilt: „Ob der Antragsteller gegen den Bescheid in Widerspruch gehen wird, liegt in dessen Ermessen.“ Von der Tevaro GmbH gab es dazu am Dienstag keinen Kommentar. Der Bescheid liegt noch bis 15. Februar öffentlich im Eingangsbereich zum Geraer Rathaus aus.Was die Begründung der Ablehnung angeht, so verweist die Stadt auf den sachlichen Teilplan Windenergie der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen, der im Dezember 2020 in Kraft getreten sei. Laut diesem Teilplan sind raumbedeutsame Windenergieanlagen (WEA) außerhalb von Vorranggebieten unzulässig. Im konkreten Fall würden sich alle sechs beantragten Anlagenstandorte außerhalb eines Vorranggebietes befinden. Auch sei geprüft worden, ob es sich durch die Verknüpfung mit dem Projekt „Energiedreieck Gera-Großaga“ und die daraus hergeleitete Standortgebundenheit um ein atypisches Vorhaben handelt. „Dies wurde durch die Obere Landesplanungsbehörde mit Verweis auf das Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichts verneint“, erklärt die Stadtverwaltung.Aber nicht nur auf das landläufig als Windpark Aga bezeichnete Vorhaben hat der Teilplan Windenergie Auswirkungen. „Ein weiteres Verfahren zur Errichtung einer WEA in Gera-Cretzschwitz ruht derzeit – auch hier erfolgt die Ablehnung zeitnah“, heißt es aus dem Rathaus. Ursprünglich hatte die Stadt Gera mit einem damals noch vorgesehenen Vorranggebiet „W-5 Gera/Steinbrücken“ sowie den damals bereits bestehenden beziehungsweise genehmigten Anlagen in Kleinfalke, Seligenstädt und Rusitz ihren Anteil am Ausbau der Windenergie in der Planungsregion Ostthüringen als erfüllt angesehen, heißt es. Weitere Flächen wurden nicht gemeldet. Da auch das Vorranggebiet W5 wegen artenschutzrechtlicher Aspekte später entfiel und im beschlossenen Teilplan nicht enthalten ist, „sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen für Genehmigungen von WEA im Stadtgebiet von Gera nicht gegeben“, heißt es abschließend.