Stadt Gera nimmt Gesundheitsförderung weiter in den Fokus

Gera 2023 trafen zahlreiche Aktionen auf hohes Interesse, neue Angebote im vorangetrieben

Zahlreiche soziale Projekte und Aktionstage prägten das Jahr 2023 im Sozialdezernat der Stadtverwaltung. So zum Beispiel die Thüringer Woche der pflegenden Angehörigen, an der die Stadt zum bereits dritten Mal teilnahm. Am Aktionstag 4. Juli stellte der Service.GEneRAtionen gemeinsam mit vielen Partnern Informationen, etwa zu Entlastungsleistungen, Betreuungsvollmachten, Pflegekursen oder Besuchsdiensten sowie Projekten wie Agathe und Möglichkeiten zum Austausch vor. Einige Besucher nutzten die Chance, an den vier spannenden Fachvorträgen teilzunehmen und sich ganztägig zu Themen wie Kostenübernahme, dem Umgang mit Ärztemangel sowie zu Unterstützungsangeboten zu informieren.

Service.Generationen mit erweiterten Angeboten

Im Service.GEneRAtionen der Stadt Gera werden viele Aktionen sichtbar gemacht. Als zentrale Anlaufstelle für Bürger werde diese immer beliebter. Auch die Kinder- und Jugendbeauftragte, Ingrid Wiesner-Eifrig, nahm ihre Arbeit im Service.GEneRAtionen auf. Sie ist immer Dienstagnachmittag in der Anlaufstelle zu erreichen. In Sachen Pflegebedürftigkeit, Hilfe- und Versorgungsstrukturen wird der Service.GEneRAtionen auch in Zukunft ein konstanter Ansprechpartner für Pflegebedürftige sowie ihre Angehörigen sein.

Präventive Arbeit zur Unterstützung der gesellschaftlichen Gesundheit

Unter dem Motto „Zusammen der Angst das Gewicht nehmen“ nahm die Stadt im vergangenen Jahr auch wieder an den Wochen der seelischen Gesundheit teil. Zwischen dem 10. Oktober und 7. November 2023 fanden verschiedene Aktionen statt, welche vom Amt für Gesundheit und Versorgung, der Otegau und weiteren Akteuren organisiert wurden.

Ein Schwerpunkt der Präventionsarbeit und Gesundheitsförderung war unter anderem die Suchtprävention für Kinder und Jugendliche. Dazu organisierten die Koordinatorin der Frühen Hilfen, Susanne Pohl, sowie die Sucht- und Psychiatriekoordinatorin der Stadt Gera, Beate Malinowsky, mit Unterstützung von Trägern der Jugend- und Suchthilfe die interaktive Ausstellung „Zero“. Die Ausstellung informierte präventiv über die Gefahren von Fetalen Alkoholspektrum-Störungen, einer Schädigung des Babys durch Alkoholgenuss während der Schwangerschaft. Die Ausstellung wurde von rund 400 Besuchern aus unterschiedlichen Schulen sowie Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe besucht. Analphabetismus war ebenso ein Thema, welches 2023 auf der Agenda stand.

Neben zahlreichen Aktionstagen wurden auch Netzwerktreffen und Regionalkonferenzen durchgeführt, die sich mit Gesundheitsthemen auseinandersetzten.