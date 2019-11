Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt Gera sieht sich für einen Wintereinbruch gewappnet

Die städtischen Winterdienstvorbereitungen 2019/2020 sind in großen Teilen abgeschlossen. Das teilte die Stadt nun in einem Schreiben mit. Der Straßenwinterdienst für acht Streustrecken sei an die Thüringer Straßenwartungs- und Instandsetzungsgesellschaft und die GUD Geraer Umweltdienste vergeben worden. Mit dem Winterdienst auf Gehwegen wurde die Firma GRA GmbH Gera beauftragt.

In der Salzhalle des Bauhofes sind insgesamt etwa 1800 Tonnen Streusalz für den vom Bauhof durchgeführten Winterdienst eingelagert. Die Eigenkapazitäten des Bauhofes sind für den Winterdiensteinsatz ertüchtigt, heißt es. Die Aufstellung der Schneezäune sei weitestgehend abgeschlossen. Derzeit erfolgt noch die Befüllung der etwa 250 Streucontainer im Stadtgebiet.

Der Winterdienst auf Straßen werde auch in dieser Winterperiode nach den Prioritäten durchgeführt, erklärt die Stadtverwaltung. Vorrangig behandelt würden Bundes- und Hauptstraßen, Krankenhaus- und Feuerwehrzufahrten, die Nord-Süd- und Ost-West-Durchfahrten durch das Stadtgebiet sowie den Ortsverbindungsstraßen und Busstrecken. „Nicht jede Anliegerstraße kann durch den städtischen Winterdienst angefahren werden“, heißt es. Für den dauerhaften Einsatz im Winterdienst stehen insgesamt 13 Fahrzeuge zur Verfügung.

In der starken Winterperiode 2010/2011 mussten für den Winterdienst Mittel in Höhe von etwa 1,5 Millionen Euro aufgebracht werden. In den letzten schneearmen Wintern betrugen die Kosten zwischen 650.000 und 750.000 Euro. Auch in diesem Jahr ist der Winterdienst seit Anfang November über die Einsatzzentrale der Stadt Gera organisiert. Die Telefonnummer der Einsatzleitung ist die 0365/4 37 14 29.