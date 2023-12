Stadt Gera verschenkt Weihnachtsbäume

Weihnachtsbäume, teils von Kindern geschmückt, stehen in der Innenstadt. Übrig gebliebene Bäume werden vor dem Fest verschenkt.

Gera Abgabe wird noch in dieser Woche am Kultur- und Kongresszentrum sein.

Bereits zum dritten Mal verschenkt die Stadt Gera übrig gebliebene Weihnachtsbäume kurz vor dem Fest an Bedürftige. Gemeinsam mit dem Mitglied des Thüringer Landtages, Daniel Reinhardt, lädt Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) deshalb all diejenigen ein, die sonst Schwierigkeiten hätten, selbst einen schmucken Baum für die eigene Wohnstube zu kaufen. Sie können am Freitag, 22. Dezember, um 10 Uhr, zum Kultur- und Kongresszentrum, Eingang A, kommen, um sich dort einen Baum abzuholen.