Stadt- und Regionalbibliothek Gera ermöglicht die Recherche im Homeschooling

Die Stadt- und Regionalbibliothek Gera geht den Weg der Digitalisierung mit und hat sein Angebot erweitert. Alle Nutzer können mit ihrem gültigem Bibliotheksausweis nun in die Welt der Brockhaus Enzyklopädie einzutauchen.

Mit Blick auf die derzeit geschlossenen Schulen und das selbstständige Lernen im Lockdown stelle der Zugang eine hilfreiche Stütze dar, heißt es aus der Stadtverwaltung. „Geprüftes Wissen ist wichtig“, betont Rainer Schmidt, Leiter der Stadt- und Regionalbibliothek, „daher freut es mich, den Schülern in der aktuell erschwerten Lernsituation umfassenden Zugang zur Brockhaus Enzyklopädie und damit zu einer vertrauenswürdigen Recherche und verlässlichen Informationen im Homeschooling anbieten zu können.“ In den klassischen Nachschlagewerken seien die Wissenseinträge multimedial aufbereitet. Neben dem reinen Texteintrag kann das entsprechende Suchergebnis Fotos, Videos, Grafiken und Animationen enthalten. In speziellen Lexika für Kinder und Jugendliche sind die Themen sprachlich und inhaltlich zielgruppenspezifisch verständlich aufbereitet, so dass sich auch schon die kleinsten Leserinnen und Leser in kurzen Texten mit vielen Bildern Wissen aneignen können. Darüber hinaus gebe es die Möglichkeit, spezielle Themen einzelner Schulfächer zu vertiefen oder Unterrichtsstoff zu üben. „Dieses Produkt ist ein absoluter Gewinn! Es macht Spaß, vermittelt einfach und unterhaltend Informationen und bietet eine sinnvolle Unterstützung beim digitalen Lernen“, macht Schmidt neugierig auf den neuen Service der Bibliothek. Voraussetzung für die Benutzung der Brockhaus-Produkte ist aber der Besitz eines Bibliotheksausweises. Der Zugang erfolgt über die Online-Startseite der Bibliothek. Modalitäten für Neuanmeldungen sind ebenfalls auf der Internetseite zu finden. Annika Paulick, Auszubildende in der Geraer Bibliothek, erklärt, dass man sich zunächst über den Link auf der Startseite bei Brockhaus einloggen müsse. Dafür brauche es den Benutzerausweis. Danach öffne sich ein Menü mit den Rubriken: Nachschlagewerke, Online-Kurse, Klima der Welt und Kinderlexikon. Für Schüler stellt Brockhaus mehrere Onlinekurse zur Verfügung, die gerade in der aktuellen Situation sehr hilfreich seien. Wer Übung für die Fächer Deutsch, Englisch, Mathe, Kunst, Französisch und Latein benötige, sei hier richtig. Für alle Schüler ist die Bibliotheksnutzung kostenlos, man müsse sich nur anmelden.