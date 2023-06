Stadtbewohner im Mittelpunkt: Sozialplan für Gera beschlossen

Gera. Das plant Gera für das Zusammenleben der Menschen in der Stadt bis zum Jahr 2028.

Mit großer Zustimmung hat der Geraer Stadtrat am Mittwochabend den Integrierten Sozialplan für Gera bis zum Jahr 2028 beschlossen. Mit dieser breiten, politischen Zustimmung blickt Sozialdezernentin Sandra Wanzar (parteilos) positiv auf die kommenden Jahre.

„Die Fortschreibung des derzeit noch bestehenden Sozialplanes 2018 bis 2023 schafft einen ressortübergreifenden Handlungsrahmen für alle Akteure der Stadt zur Förderung verschiedener Planungen und Projekte. Mehr noch: Alle Ziele und Maßnahmen setzen genau da an, wo sie gebraucht werden – direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern, ihren Bedarfen und Sorgen“, sagte Wanzar vor dem Stadtrat.

Entstanden ist der Handlungsrahmen für das soziale Zusammenleben in Gera in den kommenden Jahren in der Zusammenarbeit mit vielen Akteuren in der Stadt. Sie kamen aus dem sozialen Bereich, aus Politik und Wirtschaft, einer repräsentativen Einwohnerbefragung und der Beteiligung von Interessenvertretern wie wie Jugendrat, Kinder- und Jugendbeauftragte, Seniorenbeirat sowie Seniorenbeauftragter, Beirat für Menschen mit Behinderungen sowie Behindertenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, Migrations- und Integrationsbeauftragte.

Mit diesem Konzept sei es gelungen, „ein Fundament für ein gestärktes Zusammenleben in Gera weiter auszubauen und den positiven Weg des ersten Sozialplanes weiterzuverfolgen“, sagt die Sozialdezernentin. Mit diesem seien zahlreiche Verbesserungen für Familien, Kinder und Jugendliche, die Integration von Menschen mit Behinderungen und für Pflegebedürftige und deren Angehörige in Gera einhergegangen.