Gera. Mit dem Fahrrad bis zum 16. September Kilometer sammeln.

Mit einer Bauhaus-Tour zum Bauhaustag ist am Sonntag zugleich das diesjährige „Stadtradeln“ in Gera gestartet. Den Startschuss dazu gab die Privilegierte Schützengesellschaft mit der historischen Kanone. Danach traten die Mitstreiter des Radfahrclubs Solidarität in die Pedale um auf einer ausgedehnten Radtour Architekturdenkmal in Gera zu entdecken und zugleich die ersten Kilometer für die Aktion „Stadtradeln“ zurückzulegen.

Sportliche Aktion fürs Klima

Damit geht Klima-Bündnis-Aktion „Stadtradeln“ in die fünfte Runde. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu aufgerufen, gemeinsam für die Stadt Gera zu radeln. Ob privat oder beruflich, mit Fahrrad oder Pedelec – jeder Kilometer zählt. Ziel der Aktion ist es, möglichst viele Menschen zu motivieren, die alltäglichen Wege mit dem Fahrrad oder Pedelec zurückzulegen – für mehr Radförderung, mehr Klimaschutz und mehr Lebensqualität in den Kommunen. Das erläuterte der neue Radverkehrsbeauftragte der Stadt Gera, Christian Dietrich, vor dem Start.

Im vergangenen Jahr 24 Tonnen CO2 eingespart

Im vergangenen Jahr wurden in Gera während der Aktion beeindruckende 157.220 Kilometer per Rad zurückgelegt. Das entspricht fast vier Umrundungen um die Erde. 838 Frauen und Männer in 73 Teams haben sich an der Aktion beteiligt und damit rund 24 Tonnen CO2 eingespart. Mitmachen kann jeder, der in Gera lebt, arbeitet, studiert oder einem Verein angehört. Dabei ist es unerheblich, ob man bereits regelmäßig mit dem Fahrrad fährt oder die Aktion bewusst nutzt, um diesen Mobilitätsweg auszuprobieren.