Stadtrat Gera stellt Weichen für XXXLutz und neue Gemeinschaftsschule Ostschule

XXXLutz und Mömax, die Thüringer Gemeinschaftsschule Ostschule, die Begrenzung von Plakat-Wahlwerbung: Auch im zweiten Teil der vor einer Woche begonnenen Stadtratssitzung in Gera an diesem Donnerstag, 12. November wurden interessante Punkte behandelt – und beschlossen. Unter anderem wurden mit großer Mehrheit die baurechtlichen Weichen für die Ansiedlung der Einrichtungshäuser XXXLutz und Mömax gestellt.

Mit jeweils nur einer Gegenstimme wurden mit großer Mehrheit eine Änderung im Flächennutzungsplan und schließlich der Bebauungsplan für das Millionen-Vorhaben im Gewerbegebiet Tinz beschlossen.

Ohne Gegenstimme wurde die Schulart der Ostschule von einer reinen Regelschule in eine mindestens dreizügige Thüringer Gemeinschaftschule in den Klassenstufen 1 bis 10 geändert. Damit kann die Gemeinschaftsschule bereits ab Schuljahr 2021/22 im Ausweichquartier Eiselstraße zunächst mit zwei fünften Klassen starten, die Klassen sechs bis zehn laufen davon unbenommen weiter. Mit der zum Schuljahresbeginn 2022/23 geplanten Rückkehr ins sanierte Schulhaus in der Karl-Liebknecht-Straße soll dort dann der Aufbau der Gemeinschaftschule ab Klasse 1 beginnen.

Beschlossen wurde zudem mit großer Mehrheit bei drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen die Einleitung eine B-Plan-Verfahrens „Wohnen im Hirschpark“ für das ehemalige Modedruck-Gelände zwischen Reichsstraße und Geschwister-Scholl-Straße. Abgelehnt wurde zuvor ein Ergänzungsantrag der SPD, mit dem von vorn herein die Bebauung des Hangs zwischen Geschwister-Scholl- und Plauenscher Straße ausgeschlossen werden sollte.

Zuletzt sprach sich eine große Mehrheit des Stadtrates für die Reduzierung von Wahlplakaten in Wahlkampfzeiten aus. Linke, CDU, SPD und Grüne hatten gemeinsam einen Prüfauftrag an den Oberbürgermeister formuliert, eine rechtskonforme Regelung zur Begrenzung der Plakatflut an Straßenlaternen zu finden und dem Stadtrat rechtzeitig vor der Landtagswahl vorzulegen.