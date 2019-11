Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtrat Weida tagt am Donnerstag

Am Donnerstag, 28. November, tagt der Weidaer Stadtrat wieder. Beginn ist 19 Uhr im Bürgerhaus, Neustädter Straße 2. Beschlossen werden sollen unter anderem eine Umschuldung, die Jahresrechnung für 2018 inklusive der Entlastung des Bürgermeisters und seines Beigeordneten für jenes Jahr sowie die Ehrung von Hans-Martin Dittus aus der Partnerstadt Calw mit der Ehrenmedaille der Stadt. Als Dezernent der dortigen Stadtverwaltung habe er die Städtepartnerschaft vorbereitet und mit Leben gefüllt. Aus Anlass seiner Versetzung in den Ruhestand soll die Ehrenmedaille verliehen werden, so der Stadtrat dies am Donnerstag beschließt.

Weiterhin soll auf Grundlage der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt die Straße zur Valentinsmühle in Schüptitz als „Haupterschließungsstraße“ klassifiziert werden. Und es wird der Auftrag der Freien Wählergemeinschaft an die Stadt behandelt, die Verfügbarkeit und den Erwerb von Grundstücken zur Bebauung zu prüfen und Bauland für Bauinteressenten zu schaffen.