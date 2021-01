Stadtsportbund Gera plant Vergabe der Sportpreise

Eine Jury entscheidet über die Vergabe der Sportpreise in der Stadt Gera für besondere sportliche Leistungen und Ehrenamt im Sport Jahr 2020. Von links: René Soboll (Stadt Gera/Sport), Andreas Lauterbach (SSB-Präsidium/BLR), Christian Magiera (SSB/Vereinsberater), Hans-Joachim Noeren (Heym GmbH).

Von Reinhard Schulze

Gera. Wohl in keinem Jahr zuvor gestaltete sich der Trainings- und Wettkampfbetrieb so kompliziert wie 2020. Die Corona-Pandemie hatte den Sport voll im Griff. Nur wenige Möglichkeiten boten sich, um Wettkämpfe zu organisieren. Dennoch hält das Präsidium des Stadtsportbundes Gera (SSB) daran fest, für die 2021 geplante Sportlerehrung die „Sportpreise“ in den sechs Kategorien zu vergeben.

Inzwischen tagte die Jury mit Christian Magiera (SSB), René Soboll (Stadt Gera) und den Preissponsoren Andreas Lauterbach (BLR Ronneburg) und Hans-Joachim Noeren (Heym GmbH). Die künftigen Preisträger stehen fest, zu den Namen halten sich die Jury-Mitglieder noch bedeckt. „Viel diskutiert wurde das Thema Ehrenamt und Pandemie im Zusammenhang mit der Entscheidung über den Sportpreis ´Ehrenamt & Vielfalt`“, so Christian Magiera.

Besonderen Stellenwert legte das SSB-Präsidium diesmal darauf, wie es in den Vereinen gelang, junge Menschen für ein Ehrenamt zu begeistern. Gleiches galt für Vereine, die viel für die Qualifizierung ihrer im Ehrenamt Tätigen getan haben oder tun.

Eine öffentliche Ehrung war nicht möglich. Stolz können die Vereine sein, die auf Beschluss des Präsidiums die Ehrenurkunde des Stadtsportbundes Gera erhielten:

Eurotrink Kickers, Great Gera Skates, JFC, RSV Blau-Weiß Gera, Leichtathletik-Verein Gera, OTG, Roter Stern, Tauchclub Gera DIWA International, TSV 1890 Gera Zwötzen, VfL 1990 Gera.

Zum Tag des Ehrenamtes wurden von der Stadt Gera nach Anträgen der Mitgliedervereine und des SSB-Präsidiums dreizehn Personen geehrt, die sich über die üblichen Maße im Sportverein ehrenamtlich engagieren:

Dana Wagner (Schwimmverein), Carola Heidenreich (VfL Gera), Dirk Krech, Margit Rockstroh (beide TSV Gera-Zwötzen), Jens Wenzel (SSV Gera 1990), Bernd Ott (DAV), Robert Misch (PSG), Robert Oberröder (RSC Gera), Reiner Wobisch (JFC), Manfred Frenzel (RFK „Solidarität), Jan Wolf/Trainer (RSV BW Gera), Manfred Schulz (1. SV), Dr. Michael Pannach (TSV Westvororte).

Sonderpreise werden vergeben

Wie René Soboll, Abteilungsleiter Sport in der Stadtverwaltung mitteilte, wurde im Verlauf der Entscheidungsfindung sichtbar, dass die Bemühungen und Anstrengungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise eine zusätzliche Wertschätzung erhalten müsse. Die BLR Lager- Handelshaus GmbH Ronneburg stellt dafür dotierte Sonderpreise „Corona-Engagement“ zur Verfügung. Bewerbungen dafür können von Sportvereinen der Stadt Gera bis zum 12. Januar 2021 bei der Abteilung Sport, Ehrenamt, Städtepartnerschaften postalisch oder per E-Mail an sport@gera.de eingereicht werden.