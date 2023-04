Staffellauf für die Opfer des Todesmarsches in Gera

Gera. Bad Köstritzer, Geraer und Weidaer Bürger nehmen am Buchenwaldgedenklauf teil.

Bereits zum 35. Mal hat der Thüringer Verband der Verfolgten des Naziregimes / Bund der Antifaschisten Gera zum Buchenwaldgedenklauf anlässlich des 78. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers entlang der Todesmarschstrecke aufgerufen. Nach dem Start in Bad Köstritz übergaben Rollschnellläufer vom RSV Blau Weiß Gera im Küchengarten den Staffelstab an den Fahrradklub Solidarität die zum Weidaer Platz der Freiheit radelten. Gleichzeitig startete hier der Kinder-Staffellauf (Foto) der Geraer Sportvereine. In Weida endete der Lauf mit einem Gedenken am Mahnmal für die Opfer des Faschismus. Allein auf der Strecke des Gedenklaufes zwischen Bad Köstritz und Weida verloren 88 Häftlinge des Konzentratonslagers ihr Leben und wurden am Wegesrand verscharrt.