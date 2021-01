Staffelstab muss noch übergeben werden

Von Tina Puff

Rüdersdorf. Momentan ist es ruhig bei den Rüdersdorfer Schalmeien. Ruhig, was das Proben und die Auftritte angeht. Doch innerhalb der Abteilung, die zum TSV 1880 Rüdersdorf gehört, versucht man, das Vereinsleben so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. Telefonate, Videochats oder die Kommunikation über die sozialen Medien haben bei den Schalmeienmitgliedern derzeit Hochkonjunktur, erzählt Vorstandsmitglied Manuela Heuschkel. Man wolle sich nicht unterkriegen lassen und aus den Augen verlieren.

Das Jahr 2020 sollte eigentlich ein großes werden für die Rüdersdorfer Schalmeien. Sie hatten ein Jahr zuvor den Staffelstab für die Ausrichtung des 24. Musikcontestes vom Spielmannszug „SV Klengel-Serba 09“ erhalten. Der Musikcontest entspricht den Thüringer Landesmeisterschaften.

Viel hatten sich die Rüdersdorfer Schalmeien vorgenommen. Abteilungsleiter Ricco Hädrich erzählt, dass man eine ganze Woche zum Feiern geplant hatte, alles anlässlich 140 Jahre TSV 1880 Rüdersdorf. Der Contest sollte den Höhepunkt bilden. Fußball, E-Sport standen unter anderem auf dem Programm. Es sollte einen bunten Abend mit gut 800 Spielleuten auf dem Sportplatz geben. Alles musste jedoch coronabedingt abgesagt werden. Ein Verschieben war nicht möglich und nun geht der Staffelstab, auf dem sich die Rüdersdorfer trotzdem verewigt haben, wie Heuschkel verrät, an den Fanfarenzug Gera. Übergeben ist der Stab jedoch noch nicht, lässt Heuschkel wissen.

Eine der letzte Aktionen der Schalmeien war Ende vergangenen Jahres die Ehrung ihrer Jubilare. „Eigentlich ehren wir auf unserer jährlichen Weihnachtsfeier die mit einer Tasse, die eine Mitgliedschaft von fünf, zehn, 15, 20 Jahre und so weiter zu Buche stehen haben“ sagt Manuela Heuschkel. „2020 gab es keine Weihnachtsfeier. Und so haben wir die Tassen nach Hause gebracht.“ 22 Vereinsmitglieder wurden so geehrt. 45 Jahre Mitgliedschaft war der Rekord im vergangenen Jahr.

„Da sieht man wie breitgefächert die Altersstruktur bei unseren Mitglieder ist“, sagt Vorstandsmitglied Silvio Wolak. „Wir zählen derzeit 95 Mitglieder, 39 aktive Erwachsene, zwölf Jugendliche und 32 Kinder. Das älteste unserer Mitglieder und das jüngste stammen aus einer Familie. Unser Ehrenmitglied Günther Wieschollek ist 77 Jahre und Mika ist sechs Jahre alt.“

Derzeit hält sich der Verein unter anderem mit dem Online-Verkauf seiner CDs über Wasser, sagt Hädrich. „Der Verkauf läuft gut. Wir sind sehr zufrieden. Natürlich ist es immer dynamisch. Wenn wir spielen, verkaufen wir natürlich mehr.“ Nach dem ersten Lockdown haben die Schalmeien bis Oktober geprobt. „Ich war überrascht, wie gut das Spiel nach der Pause noch funktionierte,“ sagt Wolak. „Alle Mitglieder wären auch für Auftritte bereit gewesen. Die Mitglieder durften die Vereinsinstrumente mit nach Hause nehmen. Ich hoffe sie üben alle fleißig“, lächelt Wolak. „Es wird sich zeigen, wie wir zurückkehren. Viele wollen wieder etwas machen. Wir hoffen insgeheim auf das traditionelle Maibaumsetzen. Wir schauen wie unser Stand ist und werden sehen, welche Auftrittsmöglichkeiten angeboten werden.“