Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Starke Rauchentwicklung nach Brand – Fahrkartenautomaten beschädigt – Diesel abgezapft

Die Meldungen der Polizei für Gera:

Schwelbrand bei Schweißarbeiten

Zu einer starken Rauchentwicklung kam es am Freitag, gegen 13:55 Uhr, in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Wiesestraße in Gera. Laut Angaben der Polizei entstand bei Schweißarbeiten am Dach ein Schwelbrand. Dieser konnte gelöscht werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Kurzzeitig kam es jedoch zu Einschränkungen des Straßenbahnverkehres.

Reifen zerstochen

Zwischen Samstag (17 Uhr) und Sonntag (11 Uhr) sind mit einem unbekannten Werkzeug die Reifen eines Renault zerstochen worden. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der Carl-Liebknecht-Straße in Gera geparkt. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0365-8290 entgegen.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit Messer Fahrkartenautomaten beschädigt

Wie die Polizei mitteilte, sah ein ein Straßenbahnfahrer am Sonntag, gegen 13.55 Uhr, drei Personen, die mit einem Messer das Display eines Fahrkartenautomaten in der Otto-Dix-Straße beschädigten. Er habe sie noch kurz festhalten und die Polizei informieren können. Leider gelang den Unbekannten noch vor Eintreffen der Beamten die Flucht. Insgesamt wurden zwei Automaten beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Einbruch auf Baustelle

Gewaltsam verschafften sich Unbekannte zwischen Freitag (15 Uhr) und Samstag (7.15 Uhr) Zutritt zu einem im Bau befindlichen Gebäude in der Johannes-R.-Becher-Straße. Aus diesem wurde eine Kabeltrommel und diverses Fliesenlegerwerkzeug gestohlen. Hinweise zur Tat oder dem Verbleib der Gegenstände werden unter der Telefonnummer 0365-8290 entgegengenommen.

Schaufensterscheibe demoliert

Unbekannte Täter beschädigten zwischen Samstag und Sonntag die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Straße des Friedens. Ob die Täter aus der Auslage Waren erbeuten konnten, ist den Angaben zufolge bisher noch nicht abschließend geklärt. Die Geraer Polizei sucht nach Zeugen, die im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 zu melden.

Solarlampen und Gartendekoration gestohlen

Die Ermittlungen zu einem Diebstahl aus einer Kleingartenanlage hat seit dem vergangenen Wochenende die Geraer Polizei aufgenommen. Unbekannte Täter hatten sich Zutritt zur Kleingartenanlage in der Jenaer Straße verschafft und aus mehreren Anlagen Solarlampen und andere Gartendekoration gestohlen. Die Geraer Polizei sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden.

Diesel gestohlen

Etwa 150 Liter Dieselkraftstoff haben Unbekannte zwischen Freitag (14.45 Uhr) und Montag (4.45 Uhr) aus einem Lkw, der in der Maxim-Gorki-Straße abgestellt war, gestohlen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam drei Tankdeckel der Sattelzugmaschine, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zum Geschehen wurden aufgenommen.