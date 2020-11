Gera. Laut Stand vom 1. November, 7 Uhr, gibt es in Gera bisher positiv getestete Personen 452 (+4), teilte die Stadt mit. Die aktiven Fälle liegen bei 118 (+4). Genesen sind 312 Personen (+0), verstorbene Personen sind es 22 (+0). Der Inzidenzwert beträgt 62,3. Die Angaben in Klammern im Vergleich zum Vortag, also vom 31. Oktober.