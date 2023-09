Stauden, Blumen und Gemüse auf dem Geraer Marktplatz

Die letzten Gärtnermarkttage fanden im Mai auf dem Marktplatz in Gera statt.

Gera. 7. bis 9. September: Tipps und Anbauempfehlungen auf dem Geraer Marktplatz

Bereits zum 58. Mal wird dieses Jahr zu den Gärtnermarkttagen auf dem Geraer Marktplatz eingeladen. Von Donnerstag, 7., bis Samstag, 9. September, gestalten die in Gera und Umgebung ansässigen Gärtnereien Hofmann, Heyer, Moßner und weitere Gartenbaubetriebe einen bunten und abwechslungsreichen Herbstmarkt.

Besucher können aus einem großen Sortiment von Pflanzen für Balkon, Terrasse und Garten wählen. Die Gärtnereien bieten Stauden- und Topfpflanzen, Blumen und Gemüse auf dem Markt an. Das fachkundige Personal ist immer bereit, Tipps und Ratschläge zum richtigen Anbau und der Pflege der Pflanzen zu geben.

Die Gärtnereien Hofmann und Heyer werden auch in diesem Jahr die Besucher mit ihren Dekorationen erfreuen. Auf dem Markt werden an den drei Tagen auch Produkte für Haus, Hof und Garten angeboten sowie Zwiebelzöpfe, Käse, Wurst, Kräutermischungen, Gewürze, Backwaren und andere Spezialitäten.

Am Donnerstag, 7. September, wird in der Mittagszeit Oberbürgermeister Julian Vonarb die Gärtnermarkttage besuchen und bei einem Rundgang über den Markt die Händler und Besucher begrüßen. Vom Rathausturm wird an diesen Tagen das Glockenspiel erklingen. Das Kulturamt als Organisator wünscht allen Besuchern einen schönen Einkauf.

7./8. September, 7-16 Uhr, 9. September 7-14 Uhr, Gera, Marktplatz