Für Bahnreisende am Hauptbahnhof Weida ist Geduld gefragt. Nein, es geht nicht um die Pünktlichkeit von Zügen, sondern um das Thema Barrierefreiheit. In einem offenen Brief hat sich die Freie Wählergemeinschaft (FWG) Weida an die Deutsche Bahn (DB) gewandt. Es geht um die steile Treppe der Unterführung zu den Bahnsteigen.