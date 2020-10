„Steine und Namen“: Stadtrundgang zu den Geraer Stolpersteinen

Im Rahmen der 28. Thüringer Tage für jüdisch-israelische Kultur lädt der Geraer Gästeführer Günther Domkowsky interessierte Bürger zu einem öffentlichen Stadtrundgang „Steine und Namen“ am Freitag, 30. Oktober, ein. Treffpunkt ist 14 Uhr am Geraer Stadtmuseum, Museumsplatz 1.

Neun Jahrhunderte jüdischen Lebens in Thüringen sind Anlass, auch in Gera auf Spurensuche zu diesem Kapitel der Geraer Stadtgeschichte zu gehen. „Ich wende mich an alle, die mehr an authentischen Orten über jüdisches Leben, die Menschen und Ereignisse erfahren möchten“, so Domkowsky. Besonders ansprechen wollen er und das Kulturamt der Stadt Gera Jugendliche, sich dem Rundgang anzuschließen, der über das einstige Leben jüdischer Menschen in der Stadt informiert und gleichfalls gedenkt. Die Teilnahme an diesem Rundgang ist kostenfrei. Eine Voranmeldung unter Telefon 0365/8 38 36 23 ist unter den gegenwärtigen Bedingungen notwendig und erwünscht. Jedoch sind auch Kurzentschlossene willkommen.

Die 28. jüdisch-israelischen Kulturtage finden vom 30. Oktober bis 15. November in verschiedenen Thüringer Städten statt. Was nach derzeitigem Stand geplant ist, kann auf der Internetseite nachgelesen werden: www.juedische-kulturtage-thueringen.de.