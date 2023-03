Stengelsche Leckerbissen in der Geraer Stadtbibliothek

Gera. Beate Müller aus Eisenberg liest vergnüglich aus den Werken des Wortakrobaten.

Am diesjährigen Welttag der Poesie, am 21. März, sind in der Bibliothek Gera für eine dankbare Zuhörerschaft 90 Minuten wie im Fluge vergangen. Beate Müller aus Eisenberg begeisterte mit ihrer humoristischen Lesung unter dem Motto „Mit 100 Sachen – Stengel & ich“ bekennende Fans des in Greiz geborenen Poeten mit einem Streifzug durch dessen schier unübersehbare literarische Hinterlassenschaft.

Und wer nicht als Fan gekommen war, der verließ als solcher die Veranstaltung. Und das ist das Verdienst der meisterlich pointierten Interpretation von Beate Müller.

Heinz Erhardt des Ostens

„Mit 100 Sachen...“ ist eine Referenz an den 100. Geburtstag des Poeten und Wortakrobaten im vergangenen Jahr. Und wie der Zufall es will, begehen wir in diesem Jahr den 20. Todestag des „Heinz Erhardt des Ostens“ und zwar am 21. Juli, der auch als der Geburtstag des begnadeten Publizisten und Kabarettisten in den Annalen (so auch auf Seite 344 des Wälzers „Der dicke Stengel“ aus dem Eulenspiegel Verlag) vermerkt ist.

„Stengel teilte gern aus. Künstlerisch, politisch und gesellschaftlich“, weiß nicht nur Beate Müller allzugut und vermutet in dieser Charaktereigenschaft auch einen Grund, weswegen Stengel nicht nur zur DDR-Zeit nicht den Bekanntheitsgrad erreichte, der ihm zugestanden hätte. „So war ihm auch das Wort ‘Wende’ zu unpolemisch. Er nannte sie lieber ‘Heimholung’“, nennt die Interpretin ein Beispiel.

Eine zufällige Entdeckung

Beate Müller, die in ihrer Heimatstadt Eisenberg auch als Stadtführerin bekannt ist und auch verschiedene Krimi-Dinner serviert, kam durch Zufall bei einer Wanderführung durchs Mühltal „auf den Stengel“, nachdem sie sich vorher erfolgreich dem seelenverwandten Loriot zugewandt hatte. Was sie neben der Wortkunst besonders an Stengel mag ist seine Liebe zu den Kindern, die Gabe, Klavier zu spielen, die Liebe zu Eintöpfen („Mein Maskottchen ist die Suppenkelle“) und die Hinwendung zur Natur.

„Er konnte auch sehr romantisch und poetisch schreiben“, hat die Eisenbergerin herausgefunden und nennt als Beispiel das „Röslein rot“ nach Goethe.

Der Heimat sehr verbunden

Auch dem Komponisten Herbert Roth habe er sich sehr verbunden gefühlt und bei jeder Gelegenheit das Rennsteiglied gesungen: „Ich sing’s beim Brombeerpflücken / im Harz, auf der Bastei, / sogar beim Christbaumschmücken. / Den Rucksack auf dem Rücken / erspar ich mir dabei“. Zur allgemeinen Erheiterung wurde denn auch gemeinsam die Thüringer Nationalhymne angestimmt.

Brillanter Wortwitz

Einen breiten Raum in der Lesung von Beate Müller nehmen die Epigramme ein, „schon deshalb, weil sie 50 Prozent seiner Werke ausmachen“. So das Porträt von 16 Millionen Beitrittsdeutschen: „Von Stubbenkammer bis Aue / gibt’s dumme und schlaue. / Von Osterwieck bis Finkenheerd / ist es dagegen umgekehrt.“ Ob Wortspiele, Schüttelreime oder Prosa – es gibt kaum ein literarisches Genre, mit dem Stengel nicht brilliert hätte.

Scharfer Zeitungskritiker

Auch als „Wortpolizist“ hat sich Stengel einen Namen gemacht. Mit scharfem Wortwitz zog er gegen Stilblüten und Sprachschluderei zu Felde. Davon konnten die ehemaligen Journalisten der OTZ-Lokalredaktion Greiz, der der Autor selbst von 1993 bis 1996 angehörte, ein Lied singen. Wenn Hansgeorg in seine Geburtsstadt Greiz fuhr, stattete er regelmäßig der OTZ-Lokalredaktion einen Besuch ab. Unangemeldet stand er in der Tür, zog mit seinen raumgreifenden Schritten und gestikulierenden Händen die Aufmerksamkeit auf sich.

Stets hatte er Zeitungsausschnitte von Lokalausgaben bei sich mit Stilblüten und sprachlichen Entgleisungen, auf die er uns aufmerksam machte. Seine Kritiken waren immer kollegial und verständnisvoll, sie schöpften sich aus seinem Studium der Germanistik und Journalistik Anfang der 50er Jahre und seiner Arbeit als Redakteur vor seiner selbstständigen schriftstellerischen Tätigkeit. Dafür waren die Gescholtenen ihm stets dankbar.

Die Gabe der Selbstironie

Auch die herrliche Selbstironie und Hochnäsigkeit von Stengel sparte Müller in ihrem Vortrag nicht aus: „Ich bin sehr sympathisch und hänge sehr an mir“, ist von Stengel verbürgt. Müller endet ihre Lesung mit der Anspielung des „Gauklers der Feder“ auf seinen markanten Gesichtserker: „Ein Gesicht hat schließlich jeder, doch wer hat wie Stengel ein Super-Profil?“ Und zum guten Schluss: „Blüten ohne Stengel fehlt Niveau“.

Die Geraer Bibliothek sieht in der gelungenen Veranstaltung ein gutes Omen für den Start in den diesjährigen Bücherfrühling.