Stern-Stunden der Vereinsgeschichte des TSV Gera-Westvororte

Wenn Michael Pannach von einem der erfolgreichsten Jahre in der Vereinsgeschichte des TSV Gera-Westvororte spricht, dann meint der Vereinsvorsitzende damit nicht nur sportliche Ergebnisse, wie den Aufstieg der Fußballer in die Thüringenliga im Sommer. Gründe zur Freude gab es einige, zuletzt war es einer baulicher Natur. Der neue Kabinentrakt, der in diesem Jahr an das Sportlerheim in Scheubengrobsdorf angebaut wurde, ist fertiggestellt und konnte bereits in Betrieb genommen werden. Ob es an den verbesserten Bedingungen gelegen hat, dass das erste Heimspiel mit dem neuen Anbau gegen Sondershausen 4:0 gewonnen wurde, bleibt Spekulation. „Die Spieler waren aber sehr zufrieden mit den neuen Umkleideräumen“, sagt Pannach.

Blick in eine der Umkleidekabinen im neuen Anbau. Foto: Marcel Hilbert

Neben den neuen Umkleidekabinen für Heim- und Gästemannschaft finden sich in dem angebauten Trakt auch eine neue Schiedsrichterkabine und neue sanitäre Einrichtungen. Der Außenbereich um den Anbau, für den im April das kleine Eingangsgebäude weichen musste, soll im Frühjahr fertiggestellt werden. 97.000 Euro kostete die Investition, die zum einen die räumlich schwierige Umkleidesituation in einem Container und einer Baracke lösen sollte und gleichzeitig nicht nur den Fußballer, sondern allen Nutzern des Sportplatzes, also auch dem Schulsport zugute kommt.

Der Landessportbund unterstützte das Vorhaben mit 34.000 Euro, 15.000 Euro seien laut Pannach als Kredit aufgenommen, der Rest über vereinseigene Mittel finanziert worden. Dazu zählen großzügige Spenden, Eigenleistungen, aber auch eine Umlage der Vereinsmitglieder. Nicht mit eingerechnet sind die etwa 500 Stunden ehrenamtlicher Arbeit von Vereinsmitgliedern und Helfern. „Ohne die Mitglieder, Sponsoren und Firmen – zum Teil in Personalunion – hätte das so nicht funktioniert“, sagt er und dankt darüber hinaus auch der Sparkasse und der Stadt Gera.

Nach Bronze und Silber wird nun nach dem goldenen Stern gegriffen

Für das Projekt "Oak Trails Gera" gab es im November den Großen Stern des Sports in Silber. Foto: Marco Schmidt

Aufstieg, Anbau, dazu eine neue Bewässerungsmöglichkeit für den Rasen, die Gründung einer Nachwuchsabteilung mit 25 Kindern zwischen fünf und zehn Jahren, aus denen nun bestenfalls Teams für den Spielbetrieb hervorgehen – all dies wird unter „2019“ in der Vereinschronik stehen. Ganz viel Freude bereitete dem TSV Westvororte seine noch recht junge Mountainbike-Abteilung. Nicht nur ist in diesem Jahr der selbst- und zuletzt noch einmal grundlegend neugebaute Mountainbike-Park „Oak Trails“ unweit des Vereinsheims fertiggestellt, eingezäunt und eröffnet worden, auf dem bis Oktober auch erste regelmäßige Trainingszeiten, mittwochs ab 16.30 Uhr, angeboten wurden. Vielmehr haben die Biker um Marcel Ziegler im Herbst sehr erfolgreich und für ihn auch etwas überraschend nach den Sternen gegriffen.

„Nachdem wir uns schon über Platz sechs beim bundesweiten Zukunftspreis der Deutschen Sportjugend freuen durften, habe ich mich im Juni an die Bewerbung um die Sterne des Sports gesetzt“, erzählt Marcel Ziegler. Bei dem Wettbewerb des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Volksbanken-Raiffeisenbanken sei schon der Sieg auf regionaler Ebene eine schöne Überraschung gewesen, sagt Ziegler. Dass dann aber dem so in Gera gewonnenen Bronze-Stern des Sports der silberne Stern für den Sieg auf Landesebene folgte, das hätte das Oak-Trails-Team regelrecht überwältigt: „Da gab es dann auch spontan laute Jubelschreie von den Mitgliedern, man hat das ja vorher nicht gewusst.“

Ob das beim Bundesfinale um den goldenen Stern am 21. Januar in Berlin noch getoppt werden kann? Träumen darf man ja. Marcel Ziegler freut sich, dass das Konzept bisher schon so begeistern konnte. „Eine in Eigeninitiative errichtete neue Sportstätte für die Stadt, ein Ort der Begegnung für Radsportler, speziell auch für den Nachwuchs, eine Alternative zum illegalen Fahren im Wald“, das seien Schwerpunkte der Bewerbung gewesen. Hinzu komme der Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekt, der laut Ziegler durchaus bei der Bewertung eine Rolle spielte.

Die bisher gewonnenen Preisgelder – 1000 Euro für Bronze, 2500 für Silber – sollen 2020 wieder in den Bikepark fließen. So soll die sogenannte Dirtline fertig gebaut und Anfang Mai, womöglich mit einem Star der Szene, eröffnet werden, sagt Ziegler. Davor soll es am 28. März auch wieder eine große Saisoneröffnung mit „Testival“ verschiedener Hersteller geben. Ein Wunsch für 2020 ist es zudem, über den Verein Streetwork Gera einen Bundesfreiwilligendienstler zu finden, mit dem eine tägliche Öffnungszeit des Bike-Parks angeboten werden könnte.