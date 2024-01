Gera Pfarrer Bertram Wolf von der Pfarrei St. Elisabeth startet mit seinem vierköpfigen Sternsingerteam im Rathaus

„Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ - das ist das Motto der Aktion Dreikönigssingen 2024. Dafür singen und sammeln auch die Geraer Sternsinger der Katholischen Gemeinden St. Elisabeth.

Am Freitag, 5. Januar, startete das Sternsingerteam um Pfarrer Bertram Wolf im Rathaussaal seine Tour. Die drei Heiligen Könige - Cora Aust, Felix und Jonas Köhler - und Sternenträgerin Luisa Steier sangen, begleitet an der Gitarre von Pfarrer Wolf, ihr Sternsingerlied „Caspar, Melchior und Balthasar machen ihre Träume war“, sammelten erste Spenden und segneten den Rathaussaal mit der Aufschrift 20*C+M+B+24. Im Anschluss ging es für sie weiter zur Ehrenamtszentrale und zu einer Tanzschule.

Neben Mitarbeitern der Stadtverwaltung waren Christine Maier und Annemarie Wartewig unter den Besuchern. Die beiden Frauen, die Mitglieder in der römisch-katholischen Pfarrei St. Elisabeth sind, waren erschrocken, wie wenige Besucher in diesem Jahr den Weg in den Rathaussaal fanden. „Früher waren es viel mehr“ erinnert sich Christine Maier. Sie vermutet, dass der zugeschlossene Haupteingang zum Rathaussaal seinen Anteil hat.

Die Geraer Sternsinger - sechs Gruppen a vier Teilnehmer - sind zwei Tage lang in der Stadt unterwegs. Im gesamten Thüringer Teil des Bistums Dresden-Meißen werden sie bis Sonntag unterwegs sein, berichtet Pfarrer Wolf. Und er verrät, dass die Sternsinger ihre Tour dann offiziell am Montag zur Hofpause auf dem Schulhof der Christlichen Gemeinschaftsschule in Gera beenden werden. Für kurzfristige Besuche sieht Pfarrer Wolf keine Kapazitäten mehr. Er erklärt, dass die Anmeldungen für die Sternsinger immer in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr stattfinden.

Pfarrer Bertram Wolf erzählt auch, dass diese Aktion immer ökumenischer werde. „Wir freuen uns über jeden, der mitmachen möchte. Und jeder, der für die Ziele der Sternsinger steht, darf sich engagieren.“ In diesem Jahr soll es zum Beispiel auch ein ökumenisches Sternsingertreffen geben.

König Melchior alias Jonas Köhler erklärt, wofür in diesem Jahr gesammelt wird. Amazonien und die dort lebenden Kinder stehen im Mittelpunkt. Dort verlieren die Menschen ihren Lebensraum durch Brandrodung und Abholzung des Regenwaldes. Das gesammelte Geld soll an eine dortige Organisation übergeben werden, die sich dafür einsetzt, die weitere Zerstörung des Regenwaldgebietes zu verhindern.

„Ich bin stolz, dass auch in Gera etwas für dieses internationale Projekt getan wird“, begrüßt Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) die Aktion der Jungen und Mädchen.

Sternsinger segnen Geraer Rathaus Sternsinger segnen Geraer Rathaus Sternsinger bringen Segen ins Geraer Rathaus Foto: Peter Michaelis / Funke Medien Thüringen

Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger e.V.“ als Organisation ist ein global agierendes Kinderhilfswerk. 2022 konnten 1179 Projekte in 91 Ländern durch die Sternsinger weltweit unterstützt werden. Diese stärken vor Ort langfristig eine verbesserte Bildung, soziale Integration, Lebensmittelversorgung und die Gesundheitsförderung.