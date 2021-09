Geras Stiftungsbotschafterinnen sind Sandra Herrmann, Shirley Klotz, Sybille Klotz, Silvia Hug, Michael Hug. Heike Lauerwald, von der Town & Country Stiftung in Erfurt (von links) dankt dem Team.

Stiftung fördert Kinder- und Jugendprojekte in Gera

Gera. 13 Mal werden 1000 Euro von den Geraer Stiftungsbotschaftern übergeben

Große Freude bei 13 gemeinnützigen Vereinen, Einrichtungen und Initiativen. Sie erhielten für ihr großes Engagement für benachteiligte Kinder und Jugendliche eine Förderung in Höhe von jeweils 1000 Euro von der „Town & Country“-Stiftung.

Die Stiftung, vertreten durch Heike Lauerwald, Mitarbeiterin der Stiftung in Erfurt, überreichte dem Botschafter-Team aus Gera ein Poster mit den diesjährigen Preisträgern und ein großes Dankeschön.

Seit Bestehen des Stiftungspreises hat das Happy-Haus-Bau-Team um Michael und Silvia Hug den alljährlichen Stiftungspreis mit viel Engagement in die Region Gera getragen und darüber hinaus eigene Spendensammlungen organisiert und über die Stiftung an viele gemeinnützige Kinderhilfsprojekte ausgereicht. Für Silvia und Michael Hug steht fest: „Uns ist es immer ein persönliches Anliegen, dort zu helfen und zu unterstützen, wo die offiziellen Mühlen zu langsam mahlen, um akute Beeinträchtigungen und soziale Nachteile von Kindern und Jugendlichen zu lindern. Jedes Jahr aufs Neue sind wir dankbar und persönlich berührt über das großartige Engagement der vielen Helferinnen und Helfer und Ehrenamtlichen in den Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen.“

Der neunte „Town & Country“ Stiftungspreis fördere erneut soziales Engagement für körperlich, geistig und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Chancengleichheit unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sozialem oder religiösem Hintergrund: Dafür setzen sich in ganz Deutschland Kindergärten, Schulen und gemeinnützige Vereine ein, heißt es.

Zu den geförderten Projekten zählen unter anderem der Förderverein Jumpers Gera mit Mind the Gap – Bildungslücken schließen, der Verein Wendepunkt in Bad Köstritz mit seiner Foto-AG, die Diakonie Ostthüringen mit ihrer 15. Ferienfreizeit „Kindern Urlaub schenken“ als auch der Jugendfußballclub Gera, der Geld für Trainingsmaterial und Ausrüstungsgegenstände bekam.

