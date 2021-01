Stilles Gedenken für die Opfer des Nationalsozialismus

Gera. Anlässlich des Gedenktags für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar legte Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) am Mittwochnachmittag am Mahnmal im Küchengarten einen Kranz nieder. Aufgrund der Pandemie blieb es ein stilles Gedenken ohne Öffentlichkeit. Dafür wendet sich das Stadtoberhaupt auf Geras Homepage mit einem Grußwort an die Öffentlichkeit. Darin heißt es: „Im Namen aller Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gera verneige ich mich heute in Demut vor allen Opfern der nationalsozialistischen Menschheitsverbrechen und Vernichtungskriege. Vor 76 Jahren, am 27. Januar 1945, befreiten sowjetische Truppen der 60. Armee das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau bei ihrem Vorstoß nach Westen und stoppten eine historisch beispiellos grausame und menschverachtende Tötungsmaschinerie.“ „Auschwitz ist das Synonym für den Massenmord der Nationalsozialisten am jüdischen Volk, an Sinti und Roma, kranken und behinderten Menschen, Homosexuellen und all den Menschen, denen ihr Recht auf Leben abgesprochen wurde“, so Vonarb. Sein stilles Gedenken gilt auch 217 Geraer aus der Mitte der Stadtgesellschaft. Er erinnert an die Häftlinge des KZ Buchenwalds, die während eines Todesmarsches am 13. April 1945 in Geras Stadtgebiet erschossen wurden. Und er verneigt sich vor jenen, die mutig Haltung zeigten. Zu ihnen gehörten die Geraer Erich Wilke, Christian Schmidt und Rudolf Diener. Vonarb mahnt zugleich: „Die Erinnerung schützt uns vor Verharmlosung, Denunzierung, Verfälschung – und nicht zuletzt – vor einer Wiederholung unserer Geschichte, unter die sich kein wie auch immer gearteter ‚Schlussstrich‘ ziehen lässt. Das sind wir den Opfern, den Überlebenden und uns selbst schuldig.“ Blumen des Gedenkens sind unter anderem auch von der Geraer SPD, den Linken sowie der Basisgruppe Gera der Thüringer Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten am Mahnmal im Küchengarten abgelegt worden. ck