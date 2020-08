Stippvisite auf der Osterburg und bei den Geraer Pionieren

Der FDP-Landtagsabgeordnete Dirk Bergner (rechts) führte die Gäste in seinen Wahlkreis auch auf die Osterburg Weida.

Greiz. Die Osterburg in Weida und das Geraer Panzerpionier-Bataillon waren Stationen der Sommertour der Deutschen Liberalen.

Die Osterburg in Weida in ihrer Historie und als Teil des Projekts „Kulturweg der Vögte“ war am Montag für die Deutsche Gruppe der Liberalen Internationalen (DGLI) eine Station ihrer Sommertour. Thüringens Landtagsvizepräsident Dirk Bergner, der zugleich ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Hohenleuben ist, hatte ins thüringische, sächsische, bayerische und böhmische Vogtland eingeladen.