Störung in Hauptstelle der Sparkasse in Schloßstraße Gera

Gera. Das Beratungscenter Schloßstraße Gera und das Kundenservicecenter der Sparkasse Gera-Greiz sind seit 19 Uhr wieder telefonisch erreichbar. Am Mittwochabend, 6. Januar 2021, ab 17.15 Uhr, waren beide von einer technischen Störung betroffen.

Deshalb steht kurz nach 19 Uhr noch immer die Selbstbedienungstechnik in der Schloßstraße nicht zur Verfügung. Darüber informierte die Sparkasse in einer Pressemitteilung. Ebenso sei die Sparkasse zwischenzeitlich telefonisch nicht erreichbar gewesen. An der Behebung der Störung werde weiter gearbeitet.

Alle weiteren Filialen und Selbstbedienungs-Standorte sind von der Störung nicht betroffen, und stehen zu den Öffnungszeiten zur Verfügung. In der Geraer Innenstadt wird Kunden empfohlen, auf die Automaten in den Gera Arcaden in der Heinrichstraße sowie die Geldautomaten in der Bahnhofstraße und in der Bauvereinstraße auszuweichen. red