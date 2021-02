Straßenbahn in Gera beschädigt

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung in einer Geraer Straßenbahn und bittet nun um Zeugenhinweise.

Am Sonntag, den 7. Februar hielten sich gegen 4.40 Uhr drei bislang unbekannte Täter in der Straßenbahn der Linie 304 auf und fuhren von Gera-Lusan in Richtung Stadtzentrum. Laut Polizeimitteilung rissen sie dabei drei Sitzflächen von den Bänken in der Bahn und zerstörten zudem zwei Informationstafeln.

Als die Straßenbahn an der Haltestelle "Spielwiese" anhielt, gelang ihnen unerkannt die Flucht. Trotz Fahndung konnten die drei Täter noch nicht überführt werden. Die Geraer Polizei bittet daher Zeugen, die Hinweise zu den drei männlichen Personen, vermutlich im Alter zwischen 20 und 25 Jahren, geben können, sich telefonisch unter 0365 / 8290 zu melden.

