Straßenbahn-Unfall in Gera: Schaden von rund 300.000 Euro

Gera. Beim Unfall am Dienstagmorgen ist ein Lkw-Fahrer mit einer Straßenbahn kollidiert und verletzte den Fahrer. Dabei entstand sehr hoher Schaden. Die Heinrichsbrücke war für Stunden gesperrt.

Bei einem Unfall zwischen Lkw und Straßenbahn ist es am Dienstagmorgen, 4 Uhr, auf der Geraer Heinrichsbrücke gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 57-jähriger Lkw-Fahrer von der Straße des Friedens nach rechts in Richtung Elsterdamm abbiegen. Dabei sei er laut Polizei mit der vorfahrtsberechtigten Straßenbahn kollidiert, die stadteinwärts fuhr.

Durch den Zusammenstoß sei die Straßenbahn entgleist. Fahrgäste befanden sich laut Polizei nicht in der Bahn. Der Straßenbahnfahrer (41) wurde jedoch leicht verletzt, der Lkw-Fahrer blieb unversehrt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Der Lkw wurde abgeschleppt, die Straßenbahn Nr. 211 vom Typ NGT8G musste wegen schwerer Schäden am Triebwagen in den Betriebshof gezogen werden, wie Ralf Roscher von der GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera auf Nachfrage erklärte.

Nach ersten Schätzungen betrage die Schadenssumme 300.000 Euro und man gehe von einem Ausfall von der Bahn für die nötigen Reparaturen von mindestens einem halben Jahr aus, so Roscher auf Nachfrage.

„Aufgrund des derzeit noch vorhandenen Tatra-Wagen-Bestands sind wir in der Lage, durch Trennung von Doppeltraktionen alle fahrplanmäßigen Fahrten abzusichern“, erklärt er: „Dabei kann es jedoch in Einzelfällen zu Kapazitätsengpässen kommen.“ Weiterhin sei mit einer Reduzierung der Anzahl barrierefreier Fahrten zu rechnen, „da mit dem Fahrzeug 211 eines der neueren Niederflurfahrzeuge betroffen ist“. red/MH

