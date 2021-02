Straßenbahnfahrer in Gera durch Eierwurf verletzt

Gera In Gera hat es am Montag gleich zwei Vorfälle mit Straßenbahnen gegeben, bei denen zwei Personen verletzt wurden. Der Polizeibericht für Gera.

Ein verletzter Straßenbahnfahrer und die Vollbremsung der Tram ist das Resultat bislang unbekannter Täter in Gera. Wie die Polizei am Dienstag informierte, fuhr der 37-Jährige am Montagabend, Gegen 20.40 Uhr die Straßenbahn (Linie 3) die Nürnberger Straße entlang, als etwa auf Höhe eines dortigen Einkaufscenters plötzlich Unbekannte Eier und Flaschen gegen die Bahn warfen.

Ein Ei flog dabei durch die geöffnete Seitenscheibe der Straßenbahn und traf den Fahrer im Gesicht. Daraufhin leitete er eine Gefahrenbremsung ein. Glücklicherweise befanden sich keine Fahrgäste in der Bahn. Der 37-jährige Fahrer hingegen wurde durch das geworfene Ei verletzt.

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Hierzu werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Fußgänger läuft gegen Straßenbahn

Einen weiteren Vorfall mit einer Straßenbahn gab es am Montag als ein 22-Jähriger mit einer Tram kollidierte. Der Fußgänger habe die Schienen der Straßenbahnhaltestelle Gera "Laune" überqueren wollen und habe dort offenbar die mit Signalton einfahrende Straßenbahn nicht bemerkt. Er lief gegen die Bahn und verletzte sich dabei. Wie sich vor Ort herausstellte, trug der junge Mann Kopfhörer und hörte Musik. Scheinbar beeinträchtigte diese zumindest seine akustische Wahrnehmung. Glücklicherweise wurde er nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen kam dennoch. Der 53-jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen leichten Schock, andere Fahrgäste wurden nicht verletzt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Rauchentwicklung in Wohnung

Ebenfalls am Montag erhielt die Geraer Polizei die Meldung, dass es in einer Wohnung in der Ernst-Abbe-Straße zur Rauchentwicklung gekommen sein soll. Zudem seien zusätzlich Rauchmelder zu hören. Unverzüglich rückten Feuerwehr und Polizei aus. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen stellte sich heraus, dass der 68-jährigen Anwohnerin das Essen auf dem eingeschaltetem Herd angebrannt war und es so zur Rauchentwicklung kam. Die Gefahrenquelle wurde beseitigt, die Wohnung gelüftet. Zum Glück wurde weder die Wohnungsinhabern verletzt, noch entstand Sachschaden.

Dieb auf Baustelle unterwegs

Ein bislang unbekannter Dieb trieb in der Zeit vom 28. Januar bis zum 1. Februar sein Unwesen in einem Mehrfamilienhaus, in welchem derzeit Bauarbeiten durchgeführt werden. Laut Polizei habe er sich unbemerkt Zugang zu dem Haus verschafft und stahl dort abgestellte Kartons mit diversen Baumaterialien. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekanntem Dieb geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden.